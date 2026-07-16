La Velada del Año VI: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el evento de Ibai Llanos

La cuenta atrás para La Velada del Año VI ya está en marcha. El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, escenario que repite tras acoger también la edición anterior.

La cita comenzará a las 19:00 horas, en horario peninsular español, y podría prolongarse hasta bien entrada la madrugada. De hecho, la propia organización ha explicado que la elección de La Cartuja no es casual, ya que se trata de uno de los pocos recintos en España que permite alargar este tipo de espectáculos hasta altas horas sin restricciones, algo clave para un formato que combina combates, música en directo y contenido para streaming durante varias horas seguidas.

Las entradas para asistir en persona se agotaron por completo en marzo, apenas tres horas después de salir a la venta, con un rango de precios que iba desde los 30 euros en las zonas más alejadas hasta superar los 400 euros en pista y ring side. Se espera que más de 80.000 personas llenen las gradas del estadio sevillano.

Dónde ver La Velada de Ibai Llanos en directo, online y por TV

Quienes no consigan entrada podrán seguir todo el evento de forma totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok. La transmisión incluirá, además de los diez combates programados, actuaciones musicales de artistas como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera, junto a cinco actuaciones sorpresa que se irán desvelando a lo largo de la noche.

En la mesa de comentaristas habrá dos incorporaciones destacadas para esta edición: el creador de contenido mexicano Quackity y el argentino Momo, que se suman al equipo habitual de narración.

La edición anterior de La Velada del Año llegó a superar los 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, marcando un récord histórico para la plataforma.

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Con diez combates confirmados, la mayor cifra en la historia del evento, y un cartel musical de primer nivel, todo apunta a que esta sexta edición buscará no solo igualar esa cifra, sino superarla.