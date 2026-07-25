La Velada del Año 6, hoy en directo: horarios de los combates, resultados y artistas, en vivo

"HA HABIDO MUCHA GENTE QUE MACHACABA A FERRAN"

Pedro Porro, también en La Cartuja: "Venía de unos momentos no muy buenos en la selección, pero estoy muy feliz de haberle dado la segunda estrella a España. Son muchos momentos que tienes que pasar para llegar al más alto nivel. Dar las gracias a la gente que está detrás de mí y que tanto me han ayudado".

Sobre el tema mental y su importancia: "Es así. Hay veces que es muy importante el tema mental. Justo lo dije después de la final. Ha habido mucha gente que machacaba mucho a Ferran y si ese hombre no hubiese estado bien de cabeza, de mentalidad y de poder con todo a lo mejor no nos habría dado el gol de la victoria. Tienes que estar preparado física y mentalmente para el Mundial".

"Soy un chico muy tranquilo, pero también me gustaría pelearme con Cucurella".