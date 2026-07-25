En directo
LA VELADA DEL AÑO 6
La Velada del Año 6, hoy en directo: horarios de los combates, resultados y artistas, en vivo
El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos se celebra hoy sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla
"HA HABIDO MUCHA GENTE QUE MACHACABA A FERRAN"
Pedro Porro, también en La Cartuja: "Venía de unos momentos no muy buenos en la selección, pero estoy muy feliz de haberle dado la segunda estrella a España. Son muchos momentos que tienes que pasar para llegar al más alto nivel. Dar las gracias a la gente que está detrás de mí y que tanto me han ayudado".
Sobre el tema mental y su importancia: "Es así. Hay veces que es muy importante el tema mental. Justo lo dije después de la final. Ha habido mucha gente que machacaba mucho a Ferran y si ese hombre no hubiese estado bien de cabeza, de mentalidad y de poder con todo a lo mejor no nos habría dado el gol de la victoria. Tienes que estar preparado física y mentalmente para el Mundial".
"Soy un chico muy tranquilo, pero también me gustaría pelearme con Cucurella".
"GAVI DARÍA JUEGO EN LA VELADA"
Grimaldo: "Gavi es el jugador que más juego daría en La Velada". Javi Hoyos también cree que el jugador azulgrana sería uno de los más entretenidos de ver en un combate de boxeo.
GRIMALDO, PRIMER PROTAGONISTA
Alejandro Grimaldo: "De la selección me pelearía con Pedro Perro en La Velada. También me gustaría subirme al ring con Cucurella, pero ahora mismo no está aquí". El futbolista del Atlético de Madrid, campeón del mundo con España, primer protagonista del evento.
CAMPEONES DEL MUNDO EN LA CARTUJA
"Hay algunos campeones del mundo aquí en La Cartuja", explican Javi Hoyos y Nuria Marín, quienes se han encargado de arrancar la retransmisión desde el estadio.
Quienes no tengan entrada podrán seguir todo el evento de forma totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, plataforma esta última que se estrena este año como vía de emisión del evento.
Prevista para las 19:00 hora española, en breves arrancará la emisión de una Velada del Año 6 que apunta a ser histórica.
ACTUACIONES MUSICALES
Además, los cerca de 80.000 espectadores presentes en La Cartuja de Sevilla, también podrán disfrutar, entre combate y combate, de las actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera. Habrá cinco artistas sorpresa cuya identidad se irá desvelando a lo largo de la noche.
A POR UN NUEVO RÉCORD
El evento de boxeo espera hoy poder volver a pulverizar el registro de máxima audiencia en Twitch, establecido por el mismo Ibai Llanos en La Velada del Año 5 con más de 9 millones de espectadores simultáneos en la plataforma de streaming.
ORDEN DE LOS COMBATES
Buenas tardes y bienvenidos al directo de La Velada del Año 6, que vuelve a celebrarse en La Cartuja de Sevilla este sábado 25 de julio. Para arrancar, os dejamos por aquí el orden de los combates de hoy:
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Clersss vs Natalia MX
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Marta Díaz vs Tatiana Käer
- Gero Arias vs Viruzz
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Samy Rivers vs RoRo
- Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs TheGrefg
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