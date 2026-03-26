El Salón Náutico reunirá su mayor flota junto a nuevas áreas y experiencias de mar

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el Salón Náutico volverá a presentar del 14 al 18 de octubre las principales novedades de la industria náutica, desde los últimos modelos de embarcaciones deportivas hasta una gran exposición de yates a motor, veleros y catamaranes de todas las esloras, reforzando así su posicionamiento como el gran escaparate comercial y divulgativo de la náutica española y del sur de Europa.

En la edición de este año, el certamen ocupará tres muelles del Port Vell, distribuyendo su oferta según la tipología de las embarcaciones. El muelle de la Fusta acogerá nuevamente a las grandes firmas de yates a motor en agua, junto al sector de embarcaciones deportivas y equipamientos, mientras que los de España y Marina Port Vell serán los puntos de amarre de veleros y catamaranes, además de albergar el Village del evento.

Igualmente, el salón contará este año con una nueva zona de exhibiciones y pruebas en el agua, concebida para que potenciales compradores y visitantes puedan conocer de primera mano las embarcaciones, probarlas en navegación y comprobar sus prestaciones, maniobrabilidad y comportamiento en el mar, reforzando así una experiencia más directa, real y orientada a la decisión de compra.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha señalado que “estamos preparando e iniciando la comercialización de una edición que volverá a demostrar por qué somos la cita clave del sector, un punto de encuentro esencial para reunir a empresas y compradores con el objetivo de impulsar las ventas en la recta final del año”.

l director general de ANEN, Jordi Carrasco, ha comentado: “Confiamos en que el Salón Náutico de Barcelona refuerce en 2026 su papel, poniendo el foco en las necesidades actuales de las empresas: mayor impulso comercial y una mayor atracción de compradores. Desde ANEN, consideramos que esta nueva edición debe consolidarse como una plataforma eficaz para dinamizar el negocio, generar oportunidades y fortalecer el posicionamiento de la náutica de recreo tanto a nivel nacional como internacional”.

Por su parte, el director del evento, Josep Antoni Llopart, ha manifestado que “el Salón sigue evolucionando para adaptarse a las necesidades de compradores y aficionados mediante nuevos itinerarios de oferta y experiencias adaptadas, por lo que hemos incorporado más contenidos para la visita más atractiva y útil”.

Nuevas áreas para el Ocio Náutico

En este sentido, otra novedad de la próxima edición será la inclusión de sectores vinculados al ocio náutico para complementar su oferta en el segmento de las embarcaciones de recreo.

Para hacerlo posible, el certamen contará con un nuevo pabellón cubierto en el muelle de la Fusta, que integrará dos nuevas áreas temáticas: Marinas & Harbour Facilities, dedicada a impulsar a los puertos deportivos como infraestructuras clave del sector náutico y del turismo del mar, y Diving, Shopping & Water Sports, orientada a promover el submarinismo, los deportes acuáticos y el estilo de vida náutico, acercando estas disciplinas tanto a profesionales como a aficionados.