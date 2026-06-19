El Saló Nàutic navega a toda vela

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona que organiza Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) alcanza su 63 edición con las mejores perspectivas de los últimos años. No en vano el certamen ya cuenta con el 70 por ciento de su espacio expositivo ocupado, según explicó ayer en un desayuno informal con la prensa su presidente desde hace 18 años, Luis Conde.

"Este Saló tiene buena pinta y estamos muy ilusionados, porque a cinco meses para que su celebración ya tenemos 130 reservas de empresas líderes del sector sobre un espacio total de 170 expositores", se congratuló un Conde que presumió de presidir "el salón que cuenta con más ediciones de toda la historia de Fira".

El Saló da un paso más en el replanteamiento que inició en la pasada edición. "Está hecho a la medida de las necesidades y la capacidad económica de este país, que se mueve en embarcaciones de entre 7 y 20 metros de slora", explica un Conde que destaca el crecimiento del catamarán en el espacio expositivo: "Tenemos ya confirmada la presencia de 20 catamaranes, lo que será la exposición más importante de Europa".

El Saló, que tendrá lugar del 14 al 18 de octubre, prevee superar los 200 expositores y ya cuenta con la presencia asegurada de firmas y astilleros de gran prestigio como el Grupo Beneteau, empresa francesa líder en la construcción de barcos de recreo a nivel global, que acudirá con sus marcas, tanto de motor como de vela, Beneteau, Jeanneau, Lagoon y Excess. Junto a este grupo estarán presentes empresas como Bayliner, Mercury, Fyord, Bluegame, Navan, Quicksilver, Sea Ray y X-Yachts.

Este Saló tiene buena pinta y estamos muy ilusionados"

La edición de este año contará también con la participación de marcas como Aventura, Bali, De Antonio Yachts, Dufour, Girbau, Highfield, Honda, Karnic, Kawasaki, Kumbra, Leopard, Maxim, Pardo, Pirelli, Raymarine, Sasga, Saxdor o Sunreef, configurando una de las ofertas más completas y atractivas de la singladura más reciente del salón.

Nuevos sectores y más experiencias

El certamen distribuirá su oferta en el Port Vell según la tipología de embarcaciones y de los distintos sectores representados.

Así, y bajo el lema SeaMotion, el muelle de la Fusta acogerá las dos grandes novedades de esta edición, Experience Water, una nueva zona de demostraciones en el agua de productos y accesorios, y un pabellón cubierto que albergará dos nuevas áreas temáticas: Marinas & Harbour Facilities, que pondrá en valor el papel de los puertos deportivos como infraestructuras clave del sector náutico y del turismo del mar, y Diving, Shopping & Water Sports, que promoverá el submarinismo, los deportes acuáticos y el estilo de vida náutico entre profesionales y aficionados.

Este muelle también acogerá nuevamente a las grandes firmas de yates a motor en agua, el sector de embarcaciones deportivas y equipamientos.

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona compartió un desayuno informal con la prensa / FIRA DE BARCELONA

Por su parte, en los muelles de España y Marina Port Vell amarrarán veleros y catamaranes. En este sentido, el muelle de Marina Port Vell albergará el gran Village del salón contará con diversos bares y restaurantes con una oferta gastronómica de alta calidad, así como con una zona de networking.

Además, en la edición de este año, se reforzará la oferta de pruebas de navegación dirigidas a potenciales compradores de embarcaciones, con el objetivo de facilitar la toma de decisión y consolidar el Saló Nàutic de Barcelona como el evento europeo que ofrece mayores oportunidades para este tipo de experiencias.

Asimismo, y para llegar a más públicos, el Saló Nàutic ha firmado un acuerdo de colaboración con el Festival Blaumarí Music, que tiene lugar este mes de junio en el muelle de Barcelona del Port Vell, para ceder su infraestructura flotante sobre la que se erige el escenario del evento. El convenio de colaboración contempla también que los visitantes que adquieran en estos días su entrada para el salón podrán adquirir localidades con descuento para este nuevo festival musical en el que actuarán artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Y es que como concluye Luis Conde, el objetivo es "acercar el Saló a la ciudad".