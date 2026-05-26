Premio Pionera: Pilar Pasanau

La navegante Pilar Pasanau recibió el Premio Pionera Woman SPORT 2026 por una de las mayores gestas realizadas en el mundo de la vela oceánica. Pasanau logró dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de un barco de menos de seis metros de eslora, completando la travesía en 190 días y 16 horas. Un desafío extremo que la convirtió en un ejemplo de valentía, resistencia y determinación, rompiendo barreras en una disciplina históricamente muy exigente.

Su aventura no solo tuvo un enorme valor deportivo, sino también humano, al demostrar que los límites están para superarse. Pilar Pasanau se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres dentro y fuera del deporte gracias a su espíritu pionero y a su capacidad para afrontar uno de los retos más duros de la navegación mundial. Su reconocimiento en la Gala Woman SPORT 2026 premia precisamente ese carácter inconformista y valiente que ha marcado toda su trayectoria.