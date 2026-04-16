Las grandes marcas se vuelcan con el Saló Nàutic

A siete meses de su celebración, el Saló Nàutic Internacional de Barcelona ha confirmado ya la participación de más de 80 expositores, entre los que figuran algunas de las marcas más relevantes del mercado náutico nacional e internacional. La comercialización del evento se ha iniciado a muy buen ritmo y ya cuenta con casi la mitad del espacio expositivo reservado, lo que hace prever que será una de las ediciones con mayor representatividad, gama de modelos y esloras de la náutica deportiva y de recreo.

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el certamen líder de la náutica española cuenta con la presencia asegurada de un amplio grupo de grandes marcas como Aventura, Bali, De Antonio Yachts, Dufour, Girbau, Highfield, Honda, Karnic, Kawasaki, Kumbra, Leopard, Maxim, Pardo, Pirelli, Raymarine, Sasga, Saxdor o Sunreef, entre otros astilleros y marcas de gran prestigio nacional e internacional.

De este modo, del 14 al 18 de octubre, el evento de Fira presentará una amplia gama de embarcaciones que van desde yates a motor hasta veleros y catamaranes de todas las esloras.

la gran respuesta del sector nos hace pensar que esta edición será una de las mejores de los últimos años Luis Conde, presidente del Saló Nàutic de Barcelona

El presidente del Saló Nàutic, Luis Conde, ha señalado que “la gran respuesta del sector nos hace pensar que esta edición será una de las mejores de los últimos años, consolidando a nuestro certamen como el principal escaparate comercial y divulgativo de la náutica española y del sur de Europa”.

Por su parte, el director Josep Antoni Llopart ha manifestado que “los buenos resultados en el arranque de la campaña de comercialización de la edición de este año reflejan la confianza del sector en nuestro salón como plataforma comercial estratégica y su capacidad para generar oportunidades de negocio.”

Tres muelles, todas las embarcaciones

Con el objetivo de reforzar la experiencia de expositores y visitantes, el certamen ocupará tres molls del Port Vell, distribuyendo su oferta según la tipología de embarcaciones y sectores, incorporando, además, nuevas áreas y zonas de pruebas en agua.

Así, el moll de la Fusta acogerá nuevamente a las grandes firmas de yates a motor en agua, el sector de embarcaciones deportivas y equipamientos y un pabellón cubierto destinado al ocio náutico y a la promoción de los puertos deportivos. Los molls de España y Marina Port Vell serán los puntos de amarre de veleros y catamaranes, además de albergar el Village del evento, que contará con un Open Bar, una zona de networking y un restaurante con una oferta gastronómica de alta calidad.

El Saló Nàutic se perfila como la cita imprescindible para profesionales, empresas y aficionados al mar, reforzando su papel como punto de encuentro clave para el negocio, la innovación y la proyección internacional del sector náutico, situando a Barcelona como capital de la náutica deportiva y de recreo.