El catamarán, tendencia en alza en el verano náutico español

El catamarán se ha convertido en uno de los protagonistas de las vacaciones náuticas para los españoles. El crecimiento en las opciones de alquiler de recreo, las facilidades en navegación, y sus prestaciones de comodidad, estabilidad y sostenibilidad la sitúan como una alternativa cada vez más competitiva frente al alojamiento turístico tradicional.

Entre enero y junio de 2026 se registraron en España 3.105 nuevas matriculaciones de embarcaciones de recreo, un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior. De estas, se matricularon 1.041 matriculaciones para su alquiler frente a las 905 del mismo semestre del año pasado, lo que significa un aumento del 15%, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

En este sentido, el alquiler de embarcaciones en España vuelve a crecer, especialmente en destinos como las Islas Baleares, Cataluña y Andalucia. El alquiler de embarcaciones a motor sigue una de las opciones principales, pero para navegar en familia y en períodos más largos el catamarán es una tendencia al alza frente a la opción más tradicional del velero.

Moda catamarán

De este modo, el catamarán se está convirtiendo en la embarcación de referencia para el chárter y el turismo experiencial. Su gran baza es la estabilidad, que minimiza el balanceo, junto con un diseño que ofrece más amplitud que los monocascos. Estas cualidades han abierto la navegación a un público cada vez más amplio, que busca compartir experiencias en familia o con amigos.

Esa sensación a bordo se explica, sobre todo, por el espacio disponible con superficies habitables más generosas, zonas comunes cómodas, camarotes privados y áreas de descanso. A ello se suma su menor calado, que facilita el acceso a calas y zonas poco profundas, lo que hace posible llegar a destinos más exclusivos.

Otro de los factores que explican su éxito es su eficiencia energética, ya que los catamaranes suelen consumir menos combustible y ofrecen cada vez más posibilidades para integrar sistemas híbridos o eléctricos.

El director del Saló Nàutic de Barcelona, Josep Antoni Llopart, asegura que este auge refleja “un cambio profundo en la forma de entender la navegación y el mar, ya que se está imponiendo una visión más experiencial y accesible para todos los públicos”

se está imponiendo una visión más experiencial y accesible para todos los públicos Joan Antoni Llopart — Director del Saló Nàutic Internacional de Barcelona

¿Catamarán o apartamento?

El argumento económico empieza a jugar a favor del catamarán. En 2025, el precio semanal de un alquiler vacacional en Baleares oscila entre los 1.250 euros en zonas más asequibles y los 3.700 euros en destinos premium como Ibiza o Puerto Banús, con subidas de hasta el 12% respecto al año anterior en provincias mediterráneas como Cádiz o Málaga.

Frente a estos datos, alquilar un catamarán en España parte desde los 2.490 euros semanales en temporada baja y desde los 4.440 euros en temporada alta, según Nautal. La diferencia se estrecha notablemente al considerar que un catamarán aloja entre 8 y 12 personas, incluye cocina a bordo, navegación por múltiples destinos y privacidad total: una propuesta de valor que un apartamento vacacional difícilmente iguala al mismo precio por persona.

Además, junto al chárter, crece con fuerza un nuevo modelo: el club de membresía náutica, que permite navegar de forma ilimitada pagando una cuota periódica, sin los costes ni la gestión asociados a la propiedad.

Protagonista en el Saló Nàutic de Barcelona

El mercado global de catamaranes fue valorado en 4.500 millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7,1% hasta 2035, impulsado por el turismo marítimo y el incremento de la demanda de embarcaciones de ocio, según GM Insights.

En el segmento de catamaranes, destacan marcas como Lagoon, Fountaine Pajot, Bali Catamarans, Excess Catamarans, Sunreef Yachts o Leopard, verdaderos referentes por sus propuestas de habitabilidad y su buen rendimiento en navegación, que volverán a estar presentes en el Saló Nàutic Internacional de Barcelona.

Organizado por Fira de Barcelona, con la colaboración de ANEN, el certamen se celebrará del 14 al 18 de octubre en el Port Vell. consolidado como uno de los grandes eventos feriales del sector. En la edición de 2026, reunirá, de nuevo, una amplia oferta de catamaranes. De hecho, con más de 30 embarcaciones fondeadas de manera habitual edición tras edición, el Salón Náutico de Barcelona es el evento ferial de Europa que presenta una mayor oferta de catamaranes.