"Barcelona es la capital náutica del Mediterráneo, si no de Europa"

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona que organiza Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) abrió sus puertas el pasado miércoles y prologará su actividad hasta el domingo 12 de octubre. Su presidente, Luis Conde, analiza una 62 edición que presenta una oferta más exclusiva, de mayor calidad y con barcos de hasta 30 metros de eslora enfocada a reposicionarse en el concierto internacional y a atraer a un público de mayor poder adquisitivo.

A tal efecto, el Saló Nàutic Internacional de Barcelona amplia su espacio con la incorporación del Moll de Barcelona al área expositiva del Port Vell que permitirá acoger 200 expositores y más de 500 embarcaciones, 140 de ellas en el agua. También refuerza su apuesta por la calidad con un Village en el que los visitantes podrán degustar un menú degustación compuesto por seis platos con ingredientes del mar diseñado por el prestigioso che sevillano Rafa Zafra y servico por Le Chef Catering.

Tras un año de asuencia por la disputa de la America´s Cup, ¿qué Saló Nàutic nos vamos a encontrar?

Hemos aprovechado este parón para hacer un plan estratégico a tres años vista con el objetivo de saber lo que quiere el consumidor. Antes teníamos mayoritariamente barcos de menos de 9 metros de eslora, que es el 90 por ciento de los 170.000 que tiene el parque náutico de España, pero faltaba una oferta de barcos más grandes, porque el diez por ciento de esos 170.000 barcos es 17.000 y es una cifra importante. En navegación de recreo, entre 15 y 30 metros es una dimensión que está bien y ahí tenemos barcos muy modernos.

Barcelona es la capital nàutica del Mediterráneo, si no de Europa

De hecho, uno de los reclamos del certamen es la presentación mundial del nuevo Horizon FD100...

Sí. Es un barco coreano de 31 metros de slora que es una pasada y antes no teníamos este tipo de barcos. Tú no vas a una tienda y te gastas 15 millones de euros. En este sentido, esta presentación mundial tiene un impacto de atracción. La gente dice: “Ostras, vamos a verlo”. Y entonces dice: “Bueno, un pez tan grande, quizá no, pero uno un poco más pequeño…”

¿Cuál es el objetivo de este plan estratégico?

Mejorar la calidad. Esloras más grandes y seguir apostando por herramientas que hagan más amable la conducción de una embarcación, porque llevar un barco no es llevar un coche. Cada vez hay más herramientas que facilitan la vida al piloto. De hecho, hoy en día puedes navegar con un móvil.

Fíjate que la edición de este año la hemos definido con la palabra ‘Boatique’, jugando con las palabras bote y tienda, porque lo que buscamos es una oferta más selecta. La flota náutica española tiene del orden de 30 años y en el Saló Nàutic tienes una oportunidad bárbara de cambiar tu embarcación, porque aquí todo es nuevo.

Luis Conde está satisfecho del nuevo enfoque del Saló Nàutic Internacional de Barcelona / FIRA DE BARCELONA

En el horizonte, ¿está también convertirse en el primer Saló Nàutic de Europa?

Como presidente del Saló ya estoy cómodo con esa cuarta posición que en algunos momentos es la tercera. Düsseldorf tiene el dinero; Génova, el diseño y Cannes, la afición por la vela. Pero ninguna de estas ciudades pueden compararse con Barcelona. El espacio que tenemos aquí es el mejor de Europa. Barcelona tiene la infraestructura, la ubicación, la comodidad y la simpatía. Puedes ir a ver el Barça, ir al Liceo, tienes 1.000 sitios para ir a cenar… Es la capital náutica del Mediterraneo, si no de Europa. Nuestro objetivo es no bajar la calidad.

Este plan estratégico busca un público más exclusivo, más especializaco. ¿La celebración de la America’s Cup ha tenido un impacto positivo en este sentido?

La America's Cup la ven sobre todo los americanos y los australianos y cuando la ven desde sus casas y ven el video tan maravilloso que hicieron se plantean venir a conocer la ciudad. En este sentido ha tenido un efecto de márketing. Cuando hablas y hablas de algo, pues la gente dice: “Vamos a mirar”. Y ¿a dónde van a mirar?, a un Salón Náutico, que es como el departamento de márketing de un concesionario.

La ciudad no vivió como se esperaba la America's Cup, pero tuvo un gran impacto económico

¿Le hubiera gustado una segunda edición en Barcelona?

Sí, porque dos impactos son mejor que uno y me hubiera gustado que las instituciones se involucraran más. Barcelona no vivió la America’s Cup como se esperaba. Tú vas al Salón Náutico de Genova o a la America's Cup de San Diego y ya desde el aeropuerto todo son banderas promocionando el evento. Tú coges un taxi aquí en el aeropuerto y pides que te lleven al Saló Nàutic y el taxista te pregunta ¿eso qué es? Deberíamos sacar más partido a estos eventos tan notorios internacionalmente. En Nápoles no ha sido el Alcalde el que ha hecho la presentación de la America's Cup. Ha sido la mismísima presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni.

Con la America's Cup se vendieron falsas expectativas, pero está claro que ha tenido impacto para la ciudad, porque la inversión fue de 60 millones y el retorno estimado es de más de mil.