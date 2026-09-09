Vane Sotelo hace historia en la 'Roja' y supera al técnico azulgrana Javi Rodríguez

Javi Rodríguez, actual técnico azulgrana, es uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española y el máximo realizador con un total de 99 goles. El 'Mito' se colgó cuatro medallas de oro en Europeos y fue pieza clave en los dos títulos mundiales que conquistó 'La Roja' en Guatemala 2000 y en China Taipei 2004, ambos con un genio en el banquillo llamado Javier Lozano.

España - Polonia (fútbol sala, amistoso), 09/09/2026 AMISTOSO ESP 3 0 POL Alineaciones ESPAÑA, 3 (0+3): Elena (p.), Antía Pérez, Martita, Irene Samper, Irene Córdoba (2) -cinco inicial-, Ari (p.s.), Mayte Mateo, Ale de Paz, Laura Sánchez, Eva, María Sanz, Cecilia y Vane Sotelo (1). POLONIA, 0 Dabek (p.), Kubaszek, Tracz, Wodarczyk, Fal -cinco inicial-, Sieczka, Górecka, Maronde, Szostak, Basta, Matuszewska y Myjak.

En esa trayectoria impresionante, el cuatro veces ganador de la Champions League (tres con Playas de Castellón y una en 2010 con el Barça como capitán) se quedó a un solo gol de esa barrera mítica de los 100 tantos. De hecho, se retiró en la victoriosa final ante Portugal (2-4) en la Eurocopa de 2000 con un golazo de tacón y más de una ocasión para haber alcanzado los 100. Se quedó en 99. Más que nadie.

Pues bien, este miércoles la orensana Vane Sotelo ha escrito una nueva página gloriosa en la historia del fútbol sala con su tanto en el amistoso ante Polonia (3-0) que se ha disputado en Las Rozas y que le permite alcanzar esa histórica cifra de las '100' dianas que se le escapó a Javi Rodríguez.

Vane Sotelo y Clàudia Pons se abonaron al 100 / RFEF

Fue un partido marcado por las efemérides, ya que la seleccionadora Clàudia Pons también alcanzó su partido número 100 al frente de una selección española con la que ha conquistado tres títulos europeos y con la que logró la medalla de bronce en el Mundial de 2025 con una victoria por 5-1 contra Argentina.

Lo de Vane Sotelo daría para escribir un libro. La gallega presenta una espectacular estadística de casi un gol por partido, ya que esos 100 los ha logrado en 103 encuentros como internacional absoluta. La jugadora de la AD Alcorcón FS, de 31 años, está muy cerca de alcanzar los 400 goles como jugadora de club en Primera División (390), que la sitúan tan solo por detrás de Eva Manguán, Bea Martín, Sofía Candela y la mediática 'Peque'.

Desde que debutase con dos goles ante Hungría, la orensana no se ha cansado de ver puerta en una serie realizadora en la que sobresalen dos repókeres. El primero lo logró en 2018 contra Rumanía y el segundo, el año siguiente frente a Eslovenia. Siguiendo con las cartas, ha presentado un póker de 'dianas' en cuatro ocasiones con La Roja'.

La selección española vivió un triunfo muy especial / RFEF

La primera goleadora española el año pasado en el citado Mundial femenino cerró la cuenta española este miércoles ante una Polonia a la que había derrotado un día antes por 8-0. Esta vez el marcador fue de 3-0, con los tres goles logrados en la segunda parte tras una gran actuación de la portera Andzelika Dabek.

La madrileña Irene Córdoba, con tan solo 23 años, marcó los dos primeros goles españoles y se va ya a 47, a tan solo tres de Peque como tercera máxima realizadora con la selección absoluta. Y a falta de tres minutos emergió Vane Sotelo para añadir su gol 100 a un partido muy especial en el que Clàudia Pons también se hizo 'centenaria'.