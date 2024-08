Valentina Ferreyra se corona subcampeona del mundo de scratch en el Mundial de Pista Júnior de Luoyang

La Selección Española de Pista júnior ha iniciado hoy su andadura en el Mundial de Pista de la categoría en Louyang de forma casi inmejorable, conquistando su primera medalla por medio de una genial Valentina Ferreyra en el scratch y con las enormes sensaciones transmitidas por las cuartetas masculina y femenina, que han logrado batir el récord de España con solvencia en ambos casos.

Valentina Ferreyra lograba por la mañana superar la clasificatoria sin apuros, pero sin moverse demasiado. Ya por la tarde, la balear, vigente bronce europeo, lucía una enorme clase durante toda la prueba controlando algunos movimientos y mostrándose siempre bien colocada hasta lanzar su poderoso sprint final para hacerse con una valiosísima medalla de plata.

“He estado analizando la carrera, se ha ido muy rápido desde el principio, ha habido ataques y he estado todo el tiempo delante. Cuando he visto que la australiana se estaba yendo para atrás he dicho ‘esta es la rueda’. No me lo puedo creer aún”, comentaba Ferreyra al terminar la carrera.

En lo que respecta a las persecuciones por equipos, la cuarteta femenina compuesta por Leyre Almena, Izaro Etxarri, Valentina Ferreyra y Vera Valero ha sido la primera en entrar en liza, firmando en la clasificatoria un registro de 4:41.106 que les dejaba en sexta plaza. De este modo, las júnior han pulverizado por más de seis segundos el récord oficial registrado: los 4.48.941 de Valentina Ferreyra, Izaro Oliveira y Daniela y Andrea Grañana en 2023 en Cali.

Por su parte, la cuarteta masculina integrada por Eñaut Urkaregui, Joan Roca, Adrià Garmendia y Eric Igual ha competido también de forma sensacional para rebajar de igual forma el récord de España hasta dejar la mejor marca de una cuarteta júnior en 4:04.593, haciéndose con la quinta plaza en la clasificatoria solo por detrás de Italia, Francia, Australia y Gran Bretaña. Los chicos han mejorado en más de siete segundos la anterior plusmarca oficial obtenida en 2019 en Frankfurt por Raúl García, Alberto Pérez, Jaime Romero y Javier Serrano (4:11.914).

No contentos con el gran registro matutino, en sesión de tarde los ciclistas dirigidos por Félix García Casas han vuelto a brillar para superar en primera ronda a Canadá concluyendo sextos finalmente, volviendo a rebajar la plusmarca nacional hasta dejarla en un fabuloso 4:02.337; una marca fruto del gran trabajo de una generación de futuro y de todo el equipo nacional.