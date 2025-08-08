Valderrama resiste a los intentos de Bilbao y Madrid de llevarse el LIV Golf

El LIV Golf regresará por cuarto año consecutivo al icónico recorrido de Valderrama, primera sede que acogió la Ryder Cup en España en 1997 y que volverá a territorio español en 2031, concretamente a Camiral Golf en Girona después que lo anunciara recientemente el DP World Tour.

El circuito multimillonario saudí ha empezado a desvelar el calendario de las primeras pruebas de la próxima temporada, y anunció que Valderrama volverá a ser sede del circuito en 2026 a pesar de haberle salido fuertes competidores.

Y es que la ciudades de Bilbao, de dondo procede Jon Rahm, y Madrid, siempre atenta a cualquier gran acontecimiento deportivo y con la intención de hacer compañía a la llegada de la Fórmula 1, se postularon como sede de cara a la temporada 2026, pero finalmente no lo consiguieron.

Valderrama, socio fiel

Valderrama ha sido un socio fiel para el LIV Golf desde que decidió separar sus caminos con el DP World Tour, para dar entrada al circuito saudí con un nuevo espectáculo golfístico y campo icónico de Sergio García. El recorrido andaluz volverá al Tour aunque lo hará en una fecha diferente a las últimas temporadas. Se ha decidido que el LIV Golf Valderrama se dispute del 5 al 7 de junio.

El icónico hoyo 17 de Valderrama, que seguirá formando parte del LIV Golf / LIV

El motivo es que consideran que la climatología es mucho más amable durante el mes de junio, con temperaturas suaves y que permitan acudir a más espectadores, ya que todavía consideran que puede crecer todavía más.

La fecha de julio queda liberada y estando cerca de la celebraciòn del Open Championship, podría ser un indicador que a lo mejor acaba cayendo una prueba en links, para permitir una mejor preparación a sus jugadores de cara al último ‘Major’ del año.