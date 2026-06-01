Valdepeñas - Barça en directo: Playoffs de futsal en vivo hoy

MIN 4

¡Empata Valdepeñas!

Error en la salida del Barça que ha propiciado el empate en el Virgen de la Cabeza.

El autor del tanto ha sido Álex Naranjo, que ha rematado al primer palo. Miquel Feixas no ha podido llegar a un balón que parecía sencillo.

Valdepeñas 1-1 Barça