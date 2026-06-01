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Valdepeñas - Barça en directo: Playoffs de futsal en vivo hoy

Sigue en directo el segundo partido de los cuartos de final de la Primera División de futsal

Fits rompió el partido con dois golazos

Fits rompió el partido con dois golazos / DANI BARBEITO

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David Raurell

Última hora y resultado en vivo del partido de los playoffs de futsal entre Valdepeñas y Barça.

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