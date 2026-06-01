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FUTSAL
Valdepeñas - Barça en directo: Playoffs de futsal en vivo hoy
Sigue en directo el segundo partido de los cuartos de final de la Primera División de futsal
David Raurell
Última hora y resultado en vivo del partido de los playoffs de futsal entre Valdepeñas y Barça.
MIN 6
Valdepeñas 1-1 Barça
Vean el golazo de Pito que supuso el 0-1 para el Barcelona:
MIN 4
¡Empata Valdepeñas!
Error en la salida del Barça que ha propiciado el empate en el Virgen de la Cabeza.
El autor del tanto ha sido Álex Naranjo, que ha rematado al primer palo. Miquel Feixas no ha podido llegar a un balón que parecía sencillo.
Valdepeñas 1-1 Barça
MIN 3
¡Goool del Barça!
¡Golazo de Pito para adelantar al equipo azulgrana!
Entre el brasileño y Catela se han inventado una excelente jugada que ha dejado a Pito solo ante Pato.
Los de Javi Rodríguez confirmar su gran arranque de partido con un gol más que merecido.
Valdepeñas 0-1 Barça
MIN 2
Valdepeñas 0-0 Barça
La realización televisiva nos muestra la presencia de Jesús Velasco en la grada. El seleccionador español y ex entrenador del Barcelona no se ha querido perder este partidazo.
MIN 1
¡Arranca el partido!
Primer disparo de Pito a los diez segundos de partido que obliga la intervención de Pato.
Javi Rodríguez, por su parte, apuesta por:
Miquel Feixas, Antonio, Catela, Touré y Pito
Valdepeñas sale de inicio con el siguiente quinteto:
Pato, Silveira, Naranjo, Torres y Nicolás
Vean el escenario del partido de esta noche:
Pleno de victorias azulgranas
Valdepeñas es un rival que se le da especialmente bien al Barcelona. Los culés se han medido en cuatro ocasiones esta temporada al equipo de Ciudad Real y todas ellas han acabado con victoria azulgrana:
Barça 4-0 Valdepeñas (LNFS)
Valdepeñas 2-4 Barça (LNFS)
Barça 7-1 Valdepeñas (Copa de España)
Barça 4-1 Valdepeñas (Play-offs LNFS)
Recuerden que el Barça ganó el primer partido de la serie por un contundente 4-1 en el Palau Blaugrana.
Los de Javi Rodríguez firmaron un gran encuentro en el que brilló Fits con un doblete en la primera mitad.
En caso de ganar también esta noche, los catalanes accederían a las semifinales y evitarían la disputa de un tercer partido.
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