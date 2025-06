V Gala Woman&Sport: Premio equipo: Barça femenino

Si hay un concepto que define al FCBarcelona femenino es el de ‘normalizar lo extraordinario’ o el de, también, ‘normalizar la excelencia’. Por eso la derrota en la final de la Champions de Lisboa dolió especialmente: todo el mundo da por hecho que el Barça lo ganará todo -con lo difícil que es ganar una Copa de Europa- antes de que arranque la temporada.

Y lo más normal, aunque eso no quita que el Barça no estuvo como tenía que estar contra el Arsenal, es que una final se pueda ganar y se pueda perder. A pesar de esta dolorosa derrota y a falta de la final de Copa de este sábado contra el Atlético (19.00h, El Alcoraz, Huesca), el Barça aspira a otro triplete nacional que ya es habitual, aunque no fácil.

El 9 de octubre, tras perder 0-2 en Manchester en el primer partido de la fase de grupos, Alexia Putellas dijo: “Para quien no conozca a este equipo, de las derrotas siempre sacamos algo”. Y lo dijo porque las mejores gestas han venido después de un palo, como la goleada del Lyon en la primera final de Budapest, de 2019, como la de Turín, en 2022, o la de Montjuïc el año pasado, contra el Chelsea. Efectivamente, después de caer en Manchester, el Barça firmó un partidazo en el Estado Olímpic en diciembre para clasificarse como líder de su grupo.

Perder -incluso jugar mal algún día-, forma parte del fútbol. Lo hizo el Barça de Pep, lo hizo el Barça de Flick en Milán cuando ya acariciaba la final de la Champions diez años después, y lo ha hecho el Barça de Pere Romeu cuando más clara parecía la Champions. Puede pasar y esta vez ha pasado en el único partido en el que no podía pasar.

EL ‘8-2’ AL CHELSEA

Sin embargo, hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo azulgrana esta temporada. Un ejemplo de ello son las semifinales contra el Chelsea, que no supo ni competir a las culés ni a golpe de talonario. Era una eliminatoria que a priori se presentaba igualadísima, más que nunca, y sobre todo depués de que el Chelsea, con una plantilla tan amplia que no cabía ni en el banquillo del Johan Cruyff, se gastase un millón y medio en el mercado de invierno, con las incorporaciones de Keira Walsh -debilitando al Barça, precisamente- y Naomi Girma.

Sin embargo, recordó más a la final de Göteborg de 2021 (4-0), porque ellas apenas generaron peligro y el Barça podría haber metido seis goles si hubiese estado un pelín más afinado. Con ese 8-2 en el resultado global de la eliminatoria, el Barça logró clasificarse para su sexta final de la Champions, la quinta consecutiva. Y esto último no lo ha hecho ningún otro equipo nunca.

Alexia y Aitana celebran uno de los goles del Barça / EFE

LOS MEJORES NÚMEROS

Más allá de haber fallado en la final, que esto al final es lo que queda, los números hablan muy bien de la temporada del Barça. El de Pere Romeu es el equipo que más goles ha marcado en la competición (44, siendo el Lyon el segundo, con 28), el equipo con más posesión (63,9, por delante del Bayern, con 58,2), el que tiene más precisión en el pase (89,7%) y el que más disparos totales ha realizado (255, por delante de los 205 delLyon).

Y Claudia Pina ha sido la Bota de Oro y Aitana, la 'MVP' de la Champions -con el mejor gol del torneo-, mientras que Pajor, la pichichi, y Cata Coll, la Zamora en la Liga F