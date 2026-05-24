Usyk resucitó y levantó una pelea que tenía perdida con un increíble 'atraco' arbitral

El boxeo vivió la madrugada del sábado un combate histórico que frustró un error garrafal del árbitro, el británico Mark Lyson, quien hace apenas un mes fue el tercer hombre en la victoria del catalán Cristóbal Lorente ante Nathaniel Collins.

El espectáculo era impresionante. Con las pirámides de Giza al fondo, Egipto acogió una pelea por el título del Consejo Mundial de los pesos pesados entre el campeón Oleksandr Usyk y el neerlandés Rico Verhoeven, vigente campeón universal de ese peso de kickboxing de Glory.

Usyk, campeón olímpico en Londres 2012, llegaba invicto y también como campeón pesado de la Federación Internacional, de la Organización Internacional y de la Organización Mundial. Y quizá consagrado como el mejor pesado del siglo.

En un escenario inigualable, su rival llegaba tras 22 victorias seguidas en kickboxing y con una enorme diferencia física (258,7 libras/117,3 kilos a 233,3 libras/105,8 kilos; 1,96 metros de altura por 1,91 y 2,03 a 1,98 de envergadura).

El crimeo era el gran favorito, pero el de Bergen op Zoom empezó más activo, muy móvil e impedía al 'Gato' realizar su boxeo preciosista y efectista. Pese a la reacción del campeón en el quinto asalto, los cuatro primeros fueron para el neerlandés.

A partir de ahí, la pelea entró en una fase de dominio de Verhoeven que rompió Usyk con una marcha más en el décimo. El de Simferopol enganchó dos buenos golpes y frenó al neerlandés, quien, de repente, se mostró muy cansado.

En el undécimo, Usyk tiró a su rival al suelo, hubo cuenta, la pelea siguió y, con golpes de poder, lo arrinconó en la esquina. Ahí el árbitro paró el combate medio segundo después del tañido de la campana. ¡A un segundo del final del asalto según el acta!

¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no dejar acabar de verdad el asalto y esperar al último? ¿Por qué declarar la inferioridad del púgil que estaba a punto de lograr una de las mayores sorpresas de la historia? ¿Por qué después de la campana?

Tras la pelea, el astro Usyk reconoció que fue muy difícil y que al verse quizá por debajo en las cartulinas, "simplemente boxeé". Verhoeven estaba decepcionado y recalcó que el árbitro "podría haber esperado a que acabase el asalto y salir en el siguiente".

El más duro de todos fue el polémico y mediático Jake Paul, quien calificó la victoria de Oleksandr Usyk como "la mayor mierda que he visto en mi vida. Yo soy tu mayor fan, pero hermano, perdiste esta mierda".

El neerlandés pidió la revancha a Usyk, pero el campeón prefirió pasar de puntillas y medio cerró su próxima pelea al estrechar la mano del alemán Agit Kabayel (27-0-0, 19 KO). "No puedo pelear con dos a la vez", dijo con una sonrisa burlona ante la insistencia de Verhoeven. Su legado tendrá para siempre esta fea mancha.