Usman Nurmagomedov vs Paul Hughes en PFL Champions Series 2: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El próximo viernes 3 de octubre, Dubái se convertirá en el epicentro mundial de las artes marciales mixtas con la llegada de la PFL Championship Series 2. La velada, que se celebrará en el Coca-Cola Arena, tendrá como plato fuerte la revancha entre Usman Nurmagomedov y Paul Hughes, un duelo que promete fuegos artificiales.

El antecedente: el primer choque

La historia entre ambos comenzó en su primer combate, donde Nurmagomedov logró imponerse gracias a su superioridad en el suelo y el control de la pelea en la lona. Aunque Hughes mostró destellos de su calidad en el striking, no pudo evitar que el daguestaní mantuviera su récord invicto y defendiera con éxito su cinturón. Aquella noche dejó claro el poderío del campeón, pero también sirvió para demostrar que el irlandés tiene armas con las que puede complicar al favorito.

Una revancha esperada

La segunda cita entre estos dos talentos se presenta como un cruce de estilos: Usman Nurmagomedov, con una trayectoria impecable y un dominio absoluto en el grappling. Paul Hughes, que llega con hambre de revancha y dispuesto a demostrar que su versatilidad en pie puede marcar la diferencia esta vez.

Más allá de la rivalidad deportiva, este combate será clave para definir el futuro de la división ligera en la PFL. Una victoria consolidaría el legado de Nurmagomedov, mientras que un triunfo de Hughes lo catapultaría como nuevo referente europeo en la liga.

Horario y dónde ver en España

La velada del PFL Championship Series 2, que tendrá como combate estelar la revancha entre Usman Nurmagomedov y Paul Hughes, se celebrará el viernes 3 de octubre de 2025 en el Coca-Cola Arena de Dubái. El evento arrancará a las 17:30 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo en España a través de DAZN, la plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión de la PFL.