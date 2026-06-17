US Open de golf 2026: fechas, horarios y dónde ver por TV y en directo a Jon Rahm

El US Open de golf 2026 dará el pistoletazo de salida este jueves 18 de junio El tercer major del año llega al Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton, Nueva York, en un recorrido histórico, exigente y muy asociado a la identidad más dura del Abierto de Estados Unidos. Se esperan cuatro jornadas de máxima tensión hasta el domingo y una diferencia horaria que llevará buena parte de la acción a la tarde y la noche en España.

En clave española, la atención estará centrada una vez más en Jon Rahm. El golfista de Barrika llega como el gran reclamo nacional en un campeonato que además ya conquistó en 2021 en Torrey Pines. Rahm vuelve a un escenario de major con la ambición de pelear por otro título grande y con el peso de ser el nombre más reconocible del golf español en la élite internacional.

David Puig jugó una espectacular tercera ronda en México City para acabar a un golpe del record del campo / LIV GOLF

A pesar de su cartel, Jon Rahm no es el único golfista español en liza en el US Open. También estará David Puig, que continúa consolidando su presencia en los grandes torneos y que afronta una nueva oportunidad para medirse con los mejores en una cita de máxima exigencia. El barcelonés, después de ganarse su plaza por su posición en el ranking mundial, continuará su evolución en Nueva York y será otro de los focos de interés para el aficionado español. La representación nacional se completa con Ángel Hidalgo y Rocco Repetto, dos nombres que vivirán su primera experiencia en el US Open.

El torneo se presenta, por tanto, con varios alicientes para el golf español: la candidatura de Rahm, la consolidación de Puig y el debut de dos jugadores llamados a ampliar la presencia nacional en los grandes escenarios. Todo ello en un US Open que volverá a poner a prueba la precisión, la paciencia y la resistencia mental de los aspirantes al título.

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Horarios del US Open de golf 2026

Jueves 18 de junio : desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 1; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada.

: desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 1; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada. Viernes 19 de junio : desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 2; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada.

: desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 2; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada. Sábado 20 de junio : desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 3; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada.

: desde las 18:00 horas, World Feed - Jornada 3; y desde las 00:00 horas, segunda parte de la jornada. Domingo 21 de junio: desde las 17:00 horas, World Feed - Jornada 4; y desde las 22:45 horas, tramo final de la última jornada.

A qué hora compiten los españoles y Jon Rahm en el US Open de golf 2026

Rocco Repetto Taylor: Jueves: 18:30h, tee del 1 / Viernes: 12:35h, tee del 10

Jueves: 18:30h, tee del 1 / Viernes: 12:35h, tee del 10 David Puig: Jueves: 19:14h, tee del 1 / Viernes: 13:19h, tee del 10

Jueves: 19:14h, tee del 1 / Viernes: 13:19h, tee del 10 Jon Rahm: Jueves: 20:09h, tee del 10 / Viernes: 14:14h, tee del 1

Jueves: 20:09h, tee del 10 / Viernes: 14:14h, tee del 1 Ángel Hidalgo: Jueves: 20:31h, tee del 10 / Viernes: 14:36h, tee del 1

Dónde ver el US Open de golf por TV y online en España

En España, el US Open de golf 2026 se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ (dial 68), con cobertura en sus canales deportivos, principalmente M+ Golf y M+ Vamos. El torneo también se podrá seguir online a través de la plataforma y la aplicación de Movistar Plus+ para sus abonados.