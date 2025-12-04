Uribes, en el Foro Deporte y Salud de SPORT: "Tenemos que garantizar un acceso universal a la actividad física"

El deporte como generador de bienestar, industria y comunidad. Un mundo inmenso de posibilidades que se pusieron sobre las mesas de los diálogos del Foro Deporte y Salud de Sport, que reunió a profesionales de primer nivel en un intercambio de experiencias que inauguró José Manuel Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes. Por tanto, la máxima autoridad en la materia, que hizo en su discurso de bienvenida un viaje a través del presente, pasado y futuro de la actividad física.

El papel decisivo de las instituciones

"Quiero agradecer a Prensa Ibérica y a Diario SPORT la amabilidad de haber arrancado esta jornada y este foro de debate sobre una cuestión fundamental: la relación entre deporte y salud. Creo que cada vez somos más conscientes de ese vínculo estrecho. No descubrimos nada nuevo: si lo pensamos bien, los griegos ya lo sabían. Aristóteles, con sus paseos peripatéticos con sus discípulos, entendían que caminar ayudaba a mejorar la salud mental y la salud en general", comenzó su intervención Uribes.

Y no solo puso a Aristóteles como ejemplo: "Nuestra Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, que bebía del krausismo, entendía que había que salir al campo y caminar porque eso ayudaba a pensar mejor". En ese flujo activo de ideas, para Uribes y el CSD, existe plena consciente de una idea fundamental que sirvió de base para toda la jornada: "La salud física y la mental están asociadas a la actividad. Tanto es así que, en este momento en que las redes sociales y las pantallas tienen cada vez más enganchados a jóvenes y adolescentes, tenemos que trabajar más en ello".

Por eso, las instituciones son decisivas en la planificación y motivación de la actividad física. Es algo que se ha plasmado en la Estrategia Nacional contra el Sedentarismo, el Gobierno de España y el Consejo de Ministros, con una mirada de medio y largo plazo y con una voluntad integradora para atender a colectivos laborales, universitarios o personas mayores. Todos los actores de la rueda colectiva de la actividad física son decisivos, de ahí el reconocimiento del trabajo que realizan Prensa Ibérica y SPORT, con eventos como las pruebas de escalada, tal que el mitin mundial que tuvo lugar en Alcobendas este pasado verano.

El aporte decisivo del deporte al PIB

"Para luchar contra el sedentarismo… senderismo", dijo con un tono afable Uribes, consciente de que la escalada y otras modalidades emergentes en los JJOO de París 2024, como el 'skate', han permitido abrir el espectro a un público distinto y joven. El que abrió una ventana hacia las disciplinas olímpicas. Lo mismo sucede con el tenis, que se está abriendo un espacio en los patios, donde el tiempo de recreo ha aumentado para que, precisamente, la actividad física cobre protagonismo.

"No me olvido de la Ley del Deporte. Marca un modelo nuevo con pilares fundamentales. Uno es la idea del deporte como un derecho de todos los ciudadanos. Por tanto, ahí lo que tienen que hacer las instituciones públicas es garantizar un acceso universal al deporte. Es fundamental. También está la derivada del derecho de los deportistas profesionales: estamos trabajando mucho en el Estatuto del Deportista y ahí hay dimensiones de salud, seguridad social, maternidad, que hay que seguir desarrollando", recordó el presidente del CSD.

Uribes fue más allá, vinculando el deporte a los valores y subrayando, por supuesto, su capacidad como industria: "Cada vez más potente, muy representada en el PIB, que crea riqueza y empleo. Por eso trabajamos mucho desde el CSD y el Gobierno —y con las administraciones públicas— en atraer eventos deportivos. Los organismos lo hacen bien y son un canal de empleo y riqueza". Por último, la máxima autoridad deportiva invocó el carácter fundamental del deporte como salud, un eje sobre el que pivotaron unas jornadas que recibieron la felicitación de autoridades, asistentes y ponentes.