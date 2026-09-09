Unai Cereijo se proclama campeón de Europa Senior de libre 2026

Impresionante el papel de la selección española de Libre en el Campeonato de Europa de Ponte di Legno 2026. El cereza del pastel la ha puesto Unai Cereijo, proclamándose campeón de Europa Sénior dominando los dos programas y sumando un total de 244.70 puntos. Increible lo del patinador del CPA Maxia, que ha logrado un puesto para los World Skate Games de Asunción 2026. Por su parte, Arnau Pérez se ha colgado la medalla de plata gracias a una gran actuación de mucho mérito.Por su parte, Lucas Pérez ha sido finalmente séptimo. En la competición sénior femenina, Sira Bella ha mejorado su medalla de bronce del año pasado y se ha proclamado subcampeona de Europa con dos discos brillantes por los que ha sumado 200.63 puntos. Elna Francès, que ha sido cuarta, también ha conseguido la última plaza para los WSG de Asunción. Nuestra última representante, Mar Cajal, ha terminado en décimo lugar.

Por lo que respecta a los junior, David Rama ha sido el más destacado con un subcampeonato muy meritorio. Oscar Graña terminó en quinta posición. En categoría femenina, Júlia Ribas fue quinta y Johanna Solvas, séptima.

En categoría cadete Libre masculina, Biel Llobet se proclamó campeón de Europa, acompañado en el podio por Daniel Bermúdez, que consiguió la medalla de plata. Alex Ruiz completó la gran actuación española con una cuarta posición. En la competición femenina, Julia Caravantes se colgó la plata, mientras que Daniela García terminó sexta y Marta Fraga, séptima.

También llegó una nueva medalla en Juvenil Libre femenina, donde Daniela Aragonés se proclamó subcampeona de Europa. Abril Vallmajó finalizó quinta y Arlet Santisteve, octava. En categoría masculina, José Sampol rozó el podio con una cuarta plaza, seguido de Izan Miguel Trejo, quinto, y Ferran Arasa, sexto.

La competición de Parejas de Artístico dejó otros dos podios para España. Paula Pacheco y Cayetano Cruz consiguieron el bronce en categoría Cadete, mientras que Alicia Castiñeiras y Álvaro Castiñeiras repitieron tercera posición en Junior. Además, Luz Diego y Darío Solano fueron cuartos en Cadete y Adsebuma Mejías y Miguel Prieto terminaron cuartos en Sénior.

Por el momento, la selección española suma un total de 5 oros, 8 platas y 5 bronces a la espera de las competiciones de Parejas Danza y Solo Danza.

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A partir de mañana debutarán los cadetes y juveniles (en categoría masculina) de Solo Danza y las Parejas Danza se jugarán las medallas en Ponte di Legno y la competición se cerrará con Solo Danza en todas las categorías del 9 al 12 de septiembre.