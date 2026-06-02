Entrevista SPORT
Entrevista | Umakhan 'The Scorpion' Ibragimov Retador al título del peso ligero de WOW
Umakhan Ibragimov, el 'rey' que quiere recuperar su corona en WOW 31: “La derrota me ha hecho más fuerte; ese cinturón me pertenece"
El peleador de origen daguestaní busca recuperar su cinturón del peso ligero ante Brian Hooi este sábado en el Madrid Arena
Umakhan Ibvragimov (10-2), ruso con pasaporte inglés, es una de las principales estrellas del panorama nacional de las artes marciales mixtas. El 'Escorpión' vuelve a Madrid para disputar de nuevo el cinturón del peso ligero de WOW en una revancha muy esperada ante Brian Hooi, el hombre que le arrebató su bien más preciado el pasado mes de diciembre. Tras aquella primera guerra por el título, el daguestaní regresa con la intención de recuperar lo que considera suyo y con ajustes claros en la preparación.
¿Cómo estás? Vuelves a Madrid para una de las grandes revanchas en la historia de la compañía contra Brian Hooi, con el título otra vez en juego. ¿Cómo te sientes ante este desafío?
Me siento muy bien. He estado entrenando muy duro y estoy agradecido por esta oportunidad. Sinceramente, me siento al 100% listo. Tengo muchas ganas de volver a España, a Madrid, recuperar el título y enseñarle a los fans lo que he trabajado todo este tiempo.
La revancha de un combate histórico
Para hablar de esta revancha hay que hablar del primer combate. ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación, física y mental, después de aquella guerra?
Mentalmente soy una persona muy fuerte. Es muy difícil romperme. Cuando vuelvo a casa y estoy con mi familia, recupero muy rápido. Para mí fue otra pelea más, pero esa noche no fue mi noche. Lo acepté como es.
¿Qué pasó esa noche para que no fuera “tu noche”? Estuviste muy cerca de noquear a Hooi, pero el combate cambió por completo. ¿Qué sentiste cuando empezaste a notar el cansancio y él seguía en pie?
No tengo excusas. Perdí porque esa noche no era mía. Mi error fue que no gestioné bien el cardio como debía. Estuve muy cerca, tengo el poder y sé que puedo noquearle, pero no salió. Esto es el deporte: a veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es que esa derrota me ha hecho más fuerte en todos los aspectos y he hecho ajustes para que esta vez sea diferente.
Siempre se dice que de las derrotas se aprende. ¿Has cambiado algo de forma importante en tu preparación desde esa pelea: rutina, cardio, nutrición…?
Todo es igual… pero el plan es diferente. No es que haya cambiado quién soy: sé que puedo ganar a este tipo, para mí no es alguien “especial”. Lo que cambia es cómo lo voy a plantear. Y también te digo una cosa: mucha gente decía que esa pelea se podía haber parado por el corte enorme que tenía él en la ceja. Había sangre por todos lados, la gente pensaba que era mía, pero no: toda esa sangre era de él. En UFC o en boxeo, muchas veces pararían una pelea así. Pero pasó lo que pasó: esa noche no era mía. Me fui a casa, entrené más duro y ajusté el plan. Y ya está.
También hubo polémica porque el combate terminó con tú totalmente exhausto. Viéndolo en frío, ¿crees que por salud el árbitro podría haber parado antes?
Un árbitro puede parar una pelea, sí. Pero si yo sigo activo, si sigo peleando, no puede pararla “porque sí”. La gente decía que lo hiciera “para salvarme”, pero yo sé de qué va este deporte, sé de dónde vengo y quién soy. Esto es parte del juego: somos guerreros y no podemos rendirnos.
En esa pelea yo nunca me rendí. Y también te digo: yo le tiré varias veces, y el árbitro también podría haberla parado ahí. Él tenía un corte enorme y no la pararon. Así es. Yo no me asusto. No puedes matarme: ya estoy muerto, ¿sabes?
Después de ese combate, muchos pensaban que la revancha sería inmediata, pero Hooi defendió ante Colombo. ¿Cómo se ha gestado esta revancha y por qué no fue antes?
Yo no elegí esperar. Nada más salir del hospital yo decía: “Estoy listo para pelear hoy”. Pero la promotora decidió que tenía que descansar un poco y volver después. Por eso le dieron la oportunidad a Colombo de pelear por el cinturón. Yo siempre estuve dispuesto desde el primer momento.
Ibragimov, un artista del KO
En tus peleas siempre sales a finalizar. ¿Vamos a ver al mismo Umakhan de siempre, buscando el KO desde el minuto uno, o vas a cambiar algo por lo que pasó en el primer combate?
Voy a ser el mismo. No voy a cambiar. Este es mi estilo. En la primera pelea no era yo el que estaba peleando por sobrevivir: era él. Él fue a por mis piernas para sobrevivir, porque no podía quedarse conmigo arriba. Él sabe que tengo poder. Él sabe de qué estoy hecho.
Él puede pegarme muchas veces y yo no voy a caer. Pero cuando yo le pego, él cae. Y cuando se canse, volverá a intentar ir a mis piernas. La diferencia es que esta vez lo voy a leer mejor y voy a estar preparado para eso.
¿Qué valoración haces de Brian Hooi? Mucha gente lo veía como un “street fighter” y ha demostrado ser durísimo. ¿Crees que el público le infravaloró?
Yo siempre he dicho que Brian es un buen peleador. Yo no le infravaloré. Quizá los fans sí. Ha tenido peleas en la calle y todo eso, pero… ¿sabes de dónde vengo yo? En Dagestán hay peleas de calle todos los días. Y allí no hay árbitro. Allí puedes estar una hora, dos horas, tres horas. Así que eso no me impresiona.
Pero repito: es un peleador duro, es un buen peleador. Yo respeto a todos mis rivales porque se meten conmigo ahí dentro y eso merece respeto. Nunca digo que mis oponentes sean malos.
Tú debutaste en WOW hace relativamente poco y en este tiempo la promotora ha crecido muchísimo. ¿Cómo valoras tu etapa en WOW y el crecimiento de la compañía?
Sinceramente, WOW es la mejor promotora. Me han dado un impulso enorme. Puedo decir que, en parte, me han hecho quien soy hoy aquí, porque en solo un año me convertí en una superestrella en España y ahora la gente me conoce en muchos sitios. Creo que es una de las promotoras que más rápido ha crecido.
Y me gusta por una razón: se preocupan por los luchadores. No es solo una empresa que quiera hacerse un nombre; quieren que los luchadores se hagan un nombre, quieren crear superestrellas. Eso es lo que hicieron conmigo. Antes era “nadie” aquí y ahora me conoce todo el mundo. Incluso estoy pensando en pasar más tiempo en España.
Para cerrar: dame una predicción para este sábado ante Hooi. ¿Qué significaría para ti recuperar el cinturón? Y un mensaje para los fans.
Es muy importante, porque me pertenece. Es mi vida, es mi trabajo y es mi recompensa. Yo entreno para ser campeón y esto es lo que quiero: tener el cinturón de vuelta.
En cuanto a la predicción… la gente me conoce y conoce mi estilo. Da igual el asalto: va a haber fuego. Este rematch es un show y lo van a disfrutar. Agradezco todo el apoyo de los fans españoles. Nos vemos pronto en Madrid.
