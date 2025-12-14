El último 'You Can't See Me': así fue la retirada de John Cena

La Capital One Arena de Washington D.C. fue testigo del último baile de John Cena. Del mejor de todos los tiempos. El luchador comunicó su retirada tras una 'gira de despedida' que causó revuelo en la industria en verano de 2024. Desplegó un itinerario que incluyó nombres vitales en su leyenda como Cody Rhodes, CM Punk, Randy Orton, Brock Lesnar, A.J. Styles y Sarni Zayn. Pero, para este adiós, a WWE diseñó el torneo The Last Time is Now, cuyo objetivo era seleccionar al rival definitivo del 17 veces campeón. Un cierre a la altura de su figura.

Defendió siempre el mensaje de 'nunca bajar los brazos'. Fue uno de los pilares de la industria del Wrestling y, pese a estar al límite en más de una ocasión, siempre logró sobreponerse gracias a esa determinación que lo definió. No obstante, en la noche más trascendental de su carrera ocurrió lo impensable: se rindió.

Gunther fue el último oponente de su camino. A pesar de sufrir una lesión leve, nada le impidió estar presente en WWE Saturday Night Main Event para cumplir y medirse ante una de las máximas leyendas de todos los tiempos. El combate tuvo un ritmo pausado, pero resultó efectivo, pues Gunther desplegó su mejor repertorio ante un Cena que resistía con garra, defendiendo cada embate y llevando la acción hasta ringside, donde estrelló a su rival contra la mesa de comentarios. Luego lo devolvió al cuadrilátero, pero la cuenta apenas alcanzó el dos.

En dos ocasiones atrapó a John con su candado al cuello reforzado; aunque Cena logró zafarse del castigo la primera vez, la estrategia no funcionó nuevamente. Gunther respondió con un contraataque aún más contundente, ajustó la llave y forzó la rendición de Cena.

Y salió todo el roster del WWE a reconocer su leyenda, a la vez que CM Punk y Cody Rhodes le prestaron sus campeonatos para que los levantara en el centro del Ring como lo hizo en antaño. Arrodíllense ante el tipo que marcó a generaciones. Al GOAT. No habrá otro como él.