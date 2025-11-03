¿El último 'tango' de Bekele y Kipchoge 22 años después?

El atletismo es un deporte de ciencias exactas en el que mandan los segundos y los centímetros. Por eso, las grandes sorpresas no son tan habituales. Por citar tres, la victoria del sancristobaleño Kim Collins en 100 lisos en los Mundiales de París'03, de la camerunesa Amy Mbacke Thiam en 400 lisos en Edmonton'01 o, mucho más recientemente, la keniana Lilian Odira en 800 en Tokio'25.

Por contra, es un deporte de rivalidades. Desde las alemanas Sigrun Wodars y Cristine Wachtel en 800 a las de Carl Lewis y Ben Johnson en 100 lisos, Sebastian Coe y Steve Ovett en 1.500, las etíopes Tirunesh Dibaba y Meseret Defar en 5.000 metros o el etíope Haile Gebrselassie y el keniano Paul Tergat en 10.000.

La historia de los míticos Kenenisa Bekele (43 años) y Eliud Kipchoge (cumplirá 41 este miércoles) es la de una rivalidad que surgió precisamente con una sorpresa, aunque lo cierto es que se han visto las caras en contadas ocasiones al seguir el etíope en la pista y probar muy joven con la maratón en el caso del keniano.

Remontémonos 22 años. Mundiales de París en un Stade de France construido para el Mundial de Fútbol de 1998. Dos grandísimos favoritos: el marroquí Hicham El Guerrouj (había ganado el 27 de agosto su cuarto oro seguido en 1.500) y el citado Bekele, heredero de Gebrselassie que había reinado el 24-A en 10.000.

Eliud Kipchoge, tras retirarse en la Maratón de Nueva York'25 / AP

El 27 de agosto, el alauita ahorró esfuerzos en la segunda serie (fue cuarto) y el etíope se impuso en la suya, seguido por un descarado Kipchoge aún con 18 años (en invierno ganó el Mundial de Cross júnior). La final fue épica, de las mejores de la historia de los Mundiales. Bekele fue bronce (12:53.12), El Guerrouj plata (12:52.83) y Kipchoge oro por cuatro centésimas (12:52.79). Y eso que unas semanas antes, el abisinio había ganado en los Bislett Games de Oslo, con Kipchoge tercero.

Dos décadas después, el palmarés de ambos es increíble. Exposeedor de los récords mundiales de 5.000 y 10.000, Bekele tiene tres oros y una plata en Juegos Olímpicos, cinco oros y un bronce en Mundiales al aire libre, un título universal bajo techo y 11 oros en Mundiales de Cross. Como maratoniano, ganó dos veces la Maratón de Berlín y su marca personal es 2h:01.41.

Tras el inesperado título parisino en 2003, Kipchoge ganó una plata y un bronce olímpicos más una plata mundial en 5.000, y un bronce bajo techo en 3.000. Sin embargo, donde ha hecho realmente historia ha sido en los 41.195 metros, con hasta 11 victorias en 'majors'. Su mejor marca es de 2h:01.09... aunque bajó de la hora en Viena en una prueba no homologada (1:59.40).

El trío volvió a verse las caras en 5.000 en los Juegos de Atenas'04, donde El Guerrouj (13:14.39) relegó a la plata a Bekele (13:14.59) y al bronce a Kipchoge (13:15.10). El abisinio no estaba saciado y en los Juegos de Pekín'08 se proclamó campeón olímpico en 5.000 (12:57.82) y no dio opciones al keniano (segundo con 13:02.80). Además, también ganó los 10.000 por delante de su compatriota Sileshi Sihine.

Bekele, en París el año pasado a pocos días de la maratón olímpica / EFE

Ambos debutaron como maratonianos con victoria, el keniano en Hamburgo en 2013 (2h:05.30) y el etíope en París en 2014 (2h:05.04). El 12 de octubre de 2024 se enfrentaron por primera vez en los 41,195 km en la Maratón de Chicago, con victoria para Kipchoge (2h:04.11) y cuarta plaza para Bekele (2h:05.51).

Su rivalidad vivió nuevos episodios en las maratones de Londres en 2016 y 2018, así como en Berlín en 2017, saldadas todas ellas con victoria del mejor maratoniano de todos los tiempos. No volvieron a medirse en un gran campeonato hasta 2024 en la maratón de los Juegos de París, con ambos lejos de su mejor forma. Ganó el etíope Tamirat Tola, Bekele fue 39 (2h:12.34) y Kipchoge se retiró aclamado pasado el kilómetro 30.

Este domingo volvieron a enfrentarse en la Maratón de Nueva York, quizá en su último 'tango' 22 años después del que bailaron en París junto a El Guerrouj. Tratraron de ir con los mejores, pero se retiraron tras descolgarse. Sí acabó con 44 años el legendario mongol Bat-Ochir Ser-Od (30º, 2h:19.08), seis veces olímpico o 12 mundialista en maratón.