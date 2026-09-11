El 'Ultimate', tres días de pasión atlética, cinco españoles y... ¡Duplantis!

El atletismo dirá adiós este fin de semana a una larguísima temporada de pista con el novedoso 'Ultimate World Championships', una especie de 'Mundialito' de tres días en Budapest con la presencia de la práctica totalidad de las figuras mundiales y con suculentos premios. El objetivo de Sebastian Coe en sus últimos coletazos como presidente de World Athletics es revertir su incapacidad para generar ingresos con un evento pensado para los países árabes y con Barcelona muy interesada en organizar la próxima edición en 2028. El problema es que se piden muchos millones de euros. Muchísimo.

Si en las finales de la Diamond League de Bruselas la representación española se redujo a Dani Arce, la inexplicable ausencia del 3.000 obstáculos en el 'Ultimate' deja fuera al burgalés. España tendrá cinco representantes en el estadio que acogió hace tres años los Mundiales en los que Álvaro Martín y María Pérez lograron dos oros cada uno en marcha ante el vomitivo desprecio de Coe: el 4x100 mixto en la final que abre el evento este viernes a las 19.08 horas, Quique Llopis a las 20.21 horas en las 'semis' de 110 vallas, Mohamed Attaoui el sábado en las semifinales de 800, Marta García el domingo en la final de 5.000 y Jaël Bestué en las 'semis' del doble hectómetro.

Una de las grandes incógnitas del 'Ultimate' la protagonizará precisamente Armand Duplantis. La gran estrella del atletismo no pudo competir el pasado fin de semana en Bruselas por unas molestias en el calentamiento y el 'diamante' de la Diamond fue a parar a un 'Manolo' Karalis que ya ha saltado este año en pértiga 6,22, a nueve centímetros del récord mundial del sueco. 'Mondo' está inscrito y se espera que pueda participar. Lo esperan Coe, los aficionados, los patrocinadores, las televisiones y el propio atleta por los suculentos premios que se repartirán.

Habrá 'repóker' español este fin de semana en Budapest / EFE / RFEA

Los 150.000 dólares (unos 129.000 euros) para cada campeón de las 28 pruebas elegidas están completamente fuera de mercado en un atletismo que reporta entre 10.000 y 15.000 dólares para los ganadores de las pruebas de la Diamond. "Ojalá veamos mucho más dinero que eso en el futuro", comentó el estadounidense Noah Lyles días antes de anunciar que una lesión lo descabalga de la competición a imagen y semejanza de lo sucedido con la jamaicana Shericka Jackson. "No me voy a quejar de los avances. Obviamente, 150.000 dólares es mucho dinero", terció Josh Kerr, flamante plusmarquista mundial de la milla que estará en los 1.500 metros.

Otro de los grandes atractivos será Jakob Ingebrigtsen. El noruego ha superado una larga lesión en el tendón de Aquiles, regresó a tiempo para revalidar en Birmingham su oro europeo en 5.000 y buscará el más difícil todavía, con las 12 vueltas y media el viernes y el domingo con un 'milqui' que le ha dado bastantes disgustos. ¿Y qué decir del 800 femenino, con otro duelo a cara de perro a tres bandas? La campeona europea suiza Audrey Werro y la medallista de bronce Femke Broeders-bol estarán este viernes en la segunda semifinal, mientras que la subcampeona continental británica Keely Hodgkinson saldrá en la primera.

Las claves del viernes

Las citadas semifinales de los 800 serán la penúltima prueba de un viernes que se cerrará con la final de 100 vallas que vivirá antes unas semifinales en las que brilla la presencia de la plusmarquista universal estadounidense Masai Russell y destaca la ausencia de la desposeída nigeriana Toby Amusan y de la campeona bajo techo en 60, la bahameña Deyvine Charlton.

Femke Broeders-Bol, Keely Hodgkinson y la favorita Audrey Werro / EFE

La plusmarquista mundial Yaroslava Mahuchikh tratará de no verse sorprendida otra vez en altura por las australianas Eleanor Patterson y Nicole Olyslagers, las 'semis' masculinas de 400 presentan al botsuano Kebinatshipi como favorito, el canadiense Ethan Katzberg será el rival a batir en martillo, la dominicana Marileidy Paulino no parece tener rival (semifinales de 400 lisos) y Duplantis iniciará a las 20.08 horas otro duelo ante Karalis.

A las 20.36 horas, el citado Ingebrigtsen retará a la 'armada estadounidense' (Hocker, Young, Blanks, Fisher y Wolfe), al keniano Krop y al etíope Mehary, la italiana Larissa Iapichino es la actual gran referente de la longitud y Llopis tratará de acceder a una carísima final de 110 vallas; el valenciano estará en la segunda serie y en la primera competirá el flamante recordman mundial, el joven estadounidense Ja'Kobe Tharp.

Las claves del sábado

A caballo entre las dos finales de 400 lisos, la china Ziyi Yan tratará de mantener el dominio en la jabalina con tan solo 18 años y 'Moha' Attaoui peleará por una de las cuatro primeras plazas en una durísima semifinal de 800 que compartirá a las 18.34 horas con el croata Marino Bloudek, el belga Elliot Crestan, el keniano Emmanuel Wanyonyi y el estadounidense Brandon Miller; en la primera descolla el canadiense de origen sudanés Marco Arop.

La estadounidense Hana Moll (21 años) maravilló en Bruselas con 4,91 en pértiga y será la rival a batir, la eslovaca Emma Zapletalova y la estadounidense Anna Cockrell prometen emociones fuertes en 400 vallas, y el 100 lisos femenino vivirá las semifinales y la final con las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y su polémica compatriota Sha'Carri Richardson retando a la santaluciense Julian Aldred y a la 'gemela' jamaicana Tina Clayton.

Melissa Jefferson-Wooden, una mezcla perfecta de potencia y calidad / EFE

La transgénero no binaria estadounidense Nikki Hiltz tratará de imponerse en 1.500 a la etíope Birke Haylom, a la británica Hunter-Bell, a la australiana Jessica Hull y a la sorprendente polaca Kazimierska, mientras que el estadounidense Kenneth Bednarek parece por encima del botsuano Letsile Tebogo en el hectómetro masculino ('semis' y final este sábado). Por último, el recordman mundial brasileño Alison dos Santos saldrá en la primera semifinal en 400 vallas y el desposeído noruego Karsten Warholm, en la segunda.

Las claves del domingo

El 200 masculino y el femenino vivirán una intensa jornada con las semifinales y la final. En mujeres, la catalana Jaël Bestué buscará una de las cuatro primeras plazas tras elegir la calle nueve de la segunda frente a la bahameña Miller-Uibo, la emergente estadounidense Cambrea Sturgis y la tetracampeona europea británica Amy Hunt. En la otra destacan las estadounidenses Jefferson-Wooden y Gabby Thomas, mientras que en hombres volverán a verse las caras Bednarek y Tebogo.

Gianmarco Tamberi centrará las miradas en Budapest / EFE

El esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage tratará de completar una temporada perfecta en jabalina, se disputarán las dos finales de 400 vallas y el mediático italiano Gianmarco Tamberi tratará de añadir otro éxito en altura a sus oros en el Europeo y en los Mediterráneos. Además, Marta García peleará en unos durísimos 5.000 frente a las etíopes Freweyni Hailu, Aleshign Baweke y Likina Amebaw, entre otras.

Para acabar, el triple femenino con la senegalesa Saly Sarr y las cubanas Pérez Hernández y Davisleidy Velazco, la final masculina de 800 quizá con Attaoui, la final directa de 1.500 masculina con Ingebrigtsen, Josh Kerr, el también británico Jake Wightman y los estadounidenses Cole Hocker, Hobbs Kessler, Ethan Strand y Yared Nuguse. España renunció a la final femenina de 4x400 metros por el cansancio de las atletas.