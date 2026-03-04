Las dos ¿últimas? balas de Eusebio Cáceres para romper su 'maleficio del cuarto'

Eusebio Cáceres fue la gran sensación de los Campeonatos de España de Atletismo bajo techo que se disputaron el pasado fin de semana en el Velòdrom Luis Puig de Valencia, un año antes de que esa instalación construida en 1992 para el Mundial de Ciclismo en pista acoja el Europeo en pista cubierta.

A sus 34 años, el 'Saltamontes de Oñil' vive su segunda juventud después de dos con problemas físicos que le impedían entrenar con normalidad, lo obligaban a competir con vendajes o hacían que apenas pudiese realizar uno o dos saltos. Tras seis años en Madrid con Juan Carlos Álvarez, el segundo mejor saltador español de la historia tras el malogrado Yago Lamela lleva tres temporadas en su localidad natal con el apoyo de José Antonio Ureña (padre y entrenador del laureado 'combinero' Jorge Ureña).

Los 8,19 metros que saltó Cáceres en su primer intento en Valencia para proclamarse campeón nacional, los 8,02 de su segundo salto y el verle levantarse sin gestos de dolor o sin llevarse la mano a las rodillas ilusionaron a la afición y supusieron una bocanada de aire fresco para él. "Hay que estar loco para llevar 12 años buscando un salto y, mira, aquí seguimos", dijo el sábado tras imponerse ni más ni menos que al hispanocubano Lester Lescay (bronce en el pasado Mundial), a Jaime Guerra y a Héctor Santos.

Cáceres rozó el bronce olímpico en los Juegos de Londres'12 / EFE

El atletismo ha dado una 'bola extra' al alicantino gracias a su trabajo. Estará en el Mundial de Torun y, a buen seguro, este verano en el Europeo de Birmingham, donde sueña con romper un maleficio que empezó en los Juegos de Londres'12, cuando saltó 7,92 en la calificación y se quedó fuera con la misma marca que eliminó al alemán Christian Reif y clasificó a su compatriota Sebastian Bayer, aquel atleta efímero que llegó a saltar 8,71 en 2009.

Bronce en 2008 en el Mundial Junior y plata dos años después, Cáceres se colgó el oro en 2013 en los Europeos sub'23 en Tampere y colaboró al bronce del 4x100. Un mes después, empezó un gafe difícil de asimilar. El oñilense venía de saltar 8,37 en Finlandia, lideró la clasificación en el Mundial de Moscú con 8,25 y repitió en la segunda ronda de la final para situarse en cabeza. En la cuarta el ghanés Ignisious Gaisah se fue a 8,29 y en la quinta el ruso Aleksandr Menkov voló con su collar de dos colores hasta 8,56; el español mejoró un centímetro, pero el mexicano Rivera saltó 8,27. Se quedó a un solo centímetro del bronce y a tres de la plata.

En 2014, misma historia en los Europeos de Zúrich. Cáceres pasó a la final con el segundo mejor salto (8,05) y se situó tercero con 8,11 en la segunda ronda. No los mejoró, el galo Kafétien Gomis saltó 8,13 y después 8,14, por lo que se quedó a tres centímetros del podio y cuatro de la plata (el griego Tsatoumas con 8,15). El oro se lo llevó con claridad el británico Greg Rutherford con 8,29. El 'Saltamontes' vivió una época dura por las lesiones y tuvo que conformarse con la undécima plaza en los Europeos de Ámsterdam en 2016, con la novena en el Europeo bajo techo de Belgrado'17 y con tres nulos en la clasificación en los Mundiales de Londres'17.

Los problemas físicos han lastrado mucho a Eusebio Cáceres / EFE

En 2019 volvió a ser cuarto, esta vez en unos 'baratísimos' Europeos bajo techo de Glasgow. Pasó a la final con 7,76 (sexto) y en su quinto salto se fue a 7,98, cinco centímetros menos que los 8,03 que le valieron el bronce y el récord nacional al serbio Strahinja Jovancevic. Ganó el griego Miltiadis Tentoglou (8,38) y el subcampeón fue el sueco Thobias Montler (8,17).

También fue cuarto en los aplazados Juegos de Tokio, tras pasar a la final con 7,98 (noveno) e irse a 8,18 en su último salto para quedarse a tres centímetros del cubano Maykel Massó (se lesionó en la segunda ronda). Ganó Tentoglou y fue plata el cubano Juan Miguel Echevarría, ambos con 8,41.

Eusebio Cáceres logró en 2022 en los Europeos de Múnich la cuarta plaza por quinta vez. El español pasó a la final con el tercer mejor registro (7,93) y saltó 7,98 en la última ronda, a ocho centímetros del galo Jules Pommery (bronce) y de Montler (plata). A años luz, Tentoglou pasó de los ocho metros y medio con 8,52. En su última gran cita, fue undécimo hace dos años en los Europeos de Roma con 7,54, tras saltar en la calificación 7,98.