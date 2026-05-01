Última opción del Barça para asaltar el liderato

Último tren para el Barça para asaltar el liderato de la OK Liga. Los azulgranas reciben la visita del Rivas en la última jornada de la fase regular, que se jugará de forma unificada este viernes (19:15h). Ganar y esperar de nuevo, aunque esta vez sin grandes esperanzas.

Los de Ricardo Ares tienen que sumar los tres puntos ante el cuadro madrileño y esperar a que el Deportivo Liceo no sume un solo punto en Riazor ante el Alcoy, algo que se presenta como una opción poco viable, por la fortaleza del cuadro coruñés en casa y por la poca trascendencia del duelo para el rival.

Más allá de ello, el partido del Barça servirá como la última prueba antes de la Final 8 de la Champions de hockey patines, que se disputa la próxima semana en Coimbra.

El Barça jugará el jueves los cuartos ante el Sporting y de ganar, serían las 'semis' el sábado y la final el domingo.

Antes de ello, el equipo se centra en la última jornada. El técnico azulgrana explica que "el equipo llega con concentración y actitud para ganar el partido. Tenemos que intentar aspirar a quedar primeros, que será difícil, pero de ninguna de las maneras podemos perder la segunda posición, por tanto, el objetivo, el momento y lo que necesitamos es lo suficientemente importante como para sólo centrarnos en el partido de mañana".

Por su parte, Carles Grau cree que "tenemos que tener mucho respeto por el Rivas, han hecho una temporada muy buena. Tenemos que pensar en ellos, porque si no, nos podemos llevar un susto. Cuando acabe el partido ya pensaremos en lo que viene, que tenemos muchas ganas".

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Los árbitros del duelo serán Daniel Villar y Lorenzo Bosch.