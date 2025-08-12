UFC 319: a qué hora, cartelera y dónde ver por TV el Du Plessis vs Chimaev

Tenemos a la vuelta de la esquina uno de los combates más anticipados de 2025 en la UFC. El campeón del peso medio, Dricus Du Plessis (23-2), expondrá su cinturón ante una de las mayores estrellas del deporte en todo el mundo: Khamzat Chimaev (14-0), peleador invicto al que le llega la oportunidad tras años de espera.

El “Lobo checheno”, una de esas figuras que mueve masas de aficionados por su estilo demoledor y un carácter marcadamente polémico, busca arrebatarle el bien más preciado a Du Plessis en un UFC 319 que se celebrará en Chicago, Estados Unidos, como gran plato fuerte del verano en la mejor liga del mundo.

Chimaev aniquiló a Robert Whittaker el pasado octubre en Abu Dabi para proclamarse como próximo retador en las 185 libras. Por su parte, el sudafricano quiere demostrar por qué es uno de los mejores de la historia en su división.

Con dos defensas ante Adesanya y Strickland a sus espaldas, Du Plessis es uno de los mejores “peores” peleadores que hayamos visto sobre el octágono, con un estilo heterodoxo y tremendamente efectivo que ha barrido la categoría. Khamzat, de 31 años y sin conocer la derrota como profesional, será su gran prueba de fuego en un evento plagado de estrellas.

En el combate coestelar, el invicto inglés Lerone Murphy se enfrentará al debutante Aaron Pico, estrella de la extinta Bellator que quiere pisar fuerte en su llegada al peso pluma de la UFC.

El prospecto de los Fighting Nerds, Carlos Prates, buscará volver a la senda de la victoria ante todo un veterano del wélter como Geoff Neal, mientras que Kai Asakura y Tim Elliott serán los encargados de abrir la Main Card.

UFC 319: Cartelera principal y preliminar

Cartelera Principal (Main Card) Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Aaron Pico vs. Lerone Murphy

Geoff Neal vs. Carlos Prates

Jared Cannonier vs. Michael “Venom” Page

Tim Elliott vs. Kai Asakura Cartelera Preliminar (Undercard) Jessica Andrade vs. Loopy Godinez

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk

King Green vs. Diego Ferreira

Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Chase Hooper vs. Alexander Hernandez

Karine Silva vs. Dione Barbosa

Idiris Alibi vs. Joseph Morales

¿Dónde ver la UFC 319 por TV y online en España?

El UFC 319 se celebrará en Chicago en la madrugrada del sábado 16 de agosto al domingo 17. La cartelera preliminar arrancará a las 01:00 horas CET.

En España podrá verse a partir de las 02:00 horas y la cartelera estelar arrancará, como de costumbre, a las 04:00 horas CET. Eurosport es quien tiene los derechos televisivos del evento en España.

El UFC 319 se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.