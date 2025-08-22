Tyrrell Hatton salva a Legión XIII que alcanza las semifinales del LIV Golf

Los Legion XIII de Jon Rahm accedió este viernes a las semifinales del torneo final del LIV Golf por equipos que se disputa en Michigan después de imponerse a los Cleeks por 2/1 en un duelo que se acabó decantando gracias al punto conseguido por Tyrrell Hatton ante el inglés Richard Bland por un ajustadísimo 1Up.

El mejor equipo de la competición regular escogió mediarse al undécimo clasificado, los Cleeks capitaneados por Martin Kaymer, quizá pensando que se trataba de un rival muy cómodo para pasar ronda. Pero sucedió todo lo contrario.

Y quién parecía tener el punto más asegurado como el vasco Jon Rahm, vió como su partido se le fue complicando, para que el polaco Adrian Meronk diera la sorpresa para superar al español por 2y1.

Rahm no tuvo su día ante Adrian Meronk aunque su equipo pasó a las semifinales del LIV Golf por equipos / LIV

La esperanza la puso la pareja de jóvenes guerreros de Legión XIII, Caleb Surratt y Tom McKibbin, que dieron cuenta en el foursome ante Kaymer y Kjtrupp, por 2y1.Todo se decidió en el duelo entre Hatton y Bland, que no llegó al desenlace hasta el último hoyo, donde el inglés se imponía a su compatriota y daba el pase a semifinales.

Los Fireballs, fuera de semifinales

No tuvo tanta suerte los ‘Fireballs’ de Sergio García que quedaron apeados de la lucha por el título después de caer ante los HyFl.yers por un contundente 3-0. El partido más espectacular lo disputaron el barcelonés David Puig ante el veterano Phil Mickelson, donde se batieron en un bonito duelo, que se decantó para el estadounidense, por 1up.

David Puig jugó a un gran nivel ante Phil Mickelson pero acabó derrota en el hoyo extra / LIV

No hubo suerte tampoco en el otro duelo individual donde Abraham Ancer, sucumbía ante Cameron Tringale, por 3y1, mientras en el doble de los castellonenses Sergio García y Josele Ballester, también caía ante Brandon Steele y Andy Ogletree, también por 1up.

En las otras eliminatorias de cuartos, los Crushers superaban a Majerticks (2/1), Torque se imponía a RangeGoats (2/1), Smash a 4Aces (2/1) y Stinger, a Ripper (2/1). Este viernes, se jugarán las dos partes del cuadro, las semifinales, con los seis clasificados de este jueves, mientras que los perdedores, seguirán jugando hasta completar el cuadro de los 12 equipos participantes.