Txabi Franquesa: "Espero equivocarme, pero año de camiseta fea, suele ser una temporada nefasta"

Txabi Franquesa (Barcelona, 1975), tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Durante sus más de 25 años en la profesión, se le ha podido ver sobre los escenarios, en radio y en televisión.

Lleva 25 años en la profesión, ¿podemos decir que está en su mejor momento?

Quiero pensar que sí, alguno pensaría que el mejor momento de cada uno es cuando es más joven o las etapas iniciales de cualquier proyecto vital, pero yo siempre pienso que el mejor momento de cada uno de nosotros es el presente, porque si no, no tendría sentido. Al pasado no podemos volver y en el futuro no hemos estado, con lo cual mi momento es el que está sucediendo en este preciso instante.

Cine, teatro, radio, televisión… ¿Qué le falta a Txabi Franquesa?

Me falta tiempo libre. Tampoco soy una persona que se haya marcado en lo profesional una serie de objetivos y no soy una persona especialmente ambiciosa. Soy inconformista, pero no soy especialmente ambicioso, con lo cual no creo que me falte nada. La vida personal y profesional me ha ido llevando por una serie de caminos y he intentado aprovechar estos para aprender lo máximo durante el recorrido.

Teniendo en cuenta lo difícil que es triunfar en este sector, ¿en qué momento de su vida se dio cuenta de que quería dedicarse a esta profesión?

Es complicado llegar a cualquier punto en lo profesional, independientemente de la carrera que hayas elegido. Se trata de tener una combinación de pasión, interés y suerte. Fue de una manera bastante involuntaria o bastante orgánica. Yo fui aproximándome a la profesión sin una intención clara en un principio, pero al final es la profesión la que te elige a ti, no tanto tú a la profesión.

En sus inicios, ¿cuáles eran sus referentes dentro del mundo del humor?

No soy nada mitómano, sí que soy de admirar, pero soy de admirar a mis compañeros actuales. Hay gente que tiene referentes de generaciones anteriores y demás, yo siempre he dicho que es más fácil reconocer a tus compañeros. ¿Referentes? Los que veía: Rubianes, Buenafuente, Gila…

Más allá de los monólogos, también es muy conocido por sus apariciones en radio, en televisión… ¿Es diferente ese Txabi Franquesa al del escenario?

En esencia es el mismo, porque yo creo que ya llega un momento en que la gente compra más al personaje que lo que luego dice. Lo que pasa es que debe tener una coherencia con lo que llevo diciendo todo este tiempo en los diferentes medios.

Sí que es cierto que entiendo que el escenario es el que me da más libertad, porque es el único en el que yo soy el que controlo todo lo que sucede. En la radio y en la televisión estás supeditado por la línea editorial o la dirección del programa. Ojo, con esto no estoy diciendo que a mí me hayan condicionado jamás.

¿Se puede hacer humor de todo o cree que hay algunos temas que mejor no tocarlos?

Yo soy mi propio censor e intento hacer humor de todo lo que me apetece, pero a veces tengo que hacer una lectura de la situación.

¿Ha tenido alguna mala experiencia con algún espectador que se ha sentido ofendido?

Si no se te ha ido nadie de ningún espectáculo no creo que seas un buen cómico.

¿Ha evolucionado mucho la manera de hacer humor?

Sí, en el sentido que se han abierto diferentes escaparates. Afortunadamente, ha habido una nueva generación de cómicos que han querido arriesgar, probar cosas diferentes, quitar la homogeneidad del humor que existía durante un tiempo… El humor es generacional, no sé si por décadas, pero cada 20 años hay uno nuevo. En nuestra generación ha habido una persona como Ignatius que ha optado por darle una vuelta a la comedia, entendida por algunos y no entendida por otros. Yo hago humor costumbrista, no hago comedia para incomodar a nadie. Mi humor no intenta herir a nadie, ni condenar a nadie, ni juzgar a nadie... Simplemente, es una opinión que intenta que sea lo más plural posible. No pretendo romper barreras, me gusta entretener, observar y hacer pensar.

¿Qué tiene su show ‘Escocía’ de diferente a lo hecho anteriormente?

Es una comedia más evolucionada. Mis inquietudes en lo cómico son diferentes, pero en esencia soy el mismo. El show nació de compartir un drama de la vida, el inicio de una fase final. La gente empatiza con este ‘escozor’. En este caso, el humor que hago es más útil que nunca.

¿Lo que cuenta en los monólogos son pensamientos en primera persona?

Intento trabajar con convivencias propias. El mejor ‘gag’ que ha salido por mi boca no ha salido de mí, pero con mi capacidad de observación lo he fotografiado de una tercera persona. La comedia está más en la calle que en el propio cómico.

¿El humor le acompaña en el día a día?

Sería insoportable si fuera exactamente durante las 24 horas del día como soy en el escenario, pero sí, yo todo lo paso por el filtro de la comedia. Es una condición vital de la que no me puedo separar. Reconozco que muchos compañeros fuera de los escenarios no parecen gente que se dedica a la comedia.

Es un gran fanático del FC Barcelona y en redes sociales se muestra muy activo, ¿cómo vivió la pasada temporada y cómo ve la que viene?

He disfrutado mucho esta temporada, pese a ser una persona pesimista. Más que optimista, he sido esperanzador. El equipo ha dejado unos muy buenos cimientos. Eso sí, la camiseta de esta temporada es horrorosa. Espero equivocarme, pero año de camiseta fea, suele ser una temporada nefasta. Por el bien de SPORT y del deporte, insisto, espero equivocarme.