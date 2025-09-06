TunaRaceBalfegó 2025: deporte, cultura marinera y sostenibilidad en un mismo evento

Los próximos 13 y 14 de septiembre, la localidad pesquera de L’Ametlla de Mar, sede del grupo Balfegó -compañía líder mundial en la captura, estudio, comercialización y divulgación del atún rojo del Meditarráneo-, acogerá una nueva edición de la TunaRaceBalfegó, la travesía que une deporte, cultura marinera y sostenibilidad.

Creada en 2013 y consolidada como una de las pruebas más singulares del calendario, la TunaRaceBalfegó celebra este año su 13ª edición. Un reto deportivo que acercar a los deportistas al Mediterráneo de forma activa y respetuosa, inspirándose en la resistencia y la fuerza del atún rojo como símbolo de superación.

Un fin de semana para todos los públicos

El programa arranca el sábado 13 de septiembre con una travesía no competitiva de 2K, pensada para vivir la experiencia de nadar en el mar en un ambiente seguro y relajado. Ese mismo día se celebrará un clínic técnico impartido por un nadador internacional, dirigido a nadadores que quieran perfeccionar técnica y estrategia competitiva.

El domingo 14 de septiembre se disputará el plato fuerte de la TunaRaceBalfegó 2025, con dos pruebas competitivas ya consolidadas:

Travesía 5K : integrada en el Circuito Catalán de Travesías , con salida desde las instalaciones acuícolas de Balfegó en alta mar y llegada a la playa de l’Alguer. A mitad del recorrido, los nadadores encontrarán avituallamiento en el catamarán TunaTour , convertido en un punto estratégico de asistencia.

: integrada en el , con salida desde las instalaciones acuícolas de Balfegó en alta mar y llegada a la playa de l’Alguer. A mitad del recorrido, los nadadores encontrarán avituallamiento en el , convertido en un punto estratégico de asistencia. Travesía 2,5K: con salida y llegada en la playa de l’Alguer, un recorrido en paralelo a la costa ideal para quienes buscan un desafío más corto, pero igualmente competitivo.

Como gran novedad de 2025, se incorpora una travesía infantil KIDS, pensada para que los más pequeños descubran la magia de nadar en aguas abiertas.

“El objetivo es que las familias vivan un fin de semana en L’Ametlla de Mar disfrutando del mar y de los atractivos de la zona”, explica Pol Gil, exnadador de élite y director técnico de la TunaRaceBalfegó.

Más que deporte: cultura y sostenibilidad

La TunaRaceBalfegó forma parte de la Balfegó Experience, un conjunto de iniciativas turísticas, educativas y gastronómicas que acercan al público al universo del atún rojo. Más que una competición, esta travesía transmite valores de superación, respeto al medio ambiente y conexión con la naturaleza, en las mismas aguas donde nadan los atunes Balfegó.

Capturados en estado salvaje y alimentados exclusivamente con pescado azul en aguas de L’Ametlla de Mar, los atunes Balfegó se han convertido en un símbolo internacional de sostenibilidad, excelencia gastronómica y desarrollo local.

Apoyos y colaboradores

La TunaRaceBalfegó 2025 contará con el apoyo de patrocinadores técnicos como Sural, marca deportiva de referencia, Vadox especializada en bañadores de competición, y Zone3, expertos en equipamiento para deportes outdoor y triatlón. También colaboran SolarMedusas, la única crema solar que protege la piel en contacto con medusas, y Camping Ametlla como patrocinador de alojamiento.