Trump quiere que el nuevo estadio de la NFL en Washington lleve su nombre, según ESPN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el nuevo estadio que los Washington Commanders de la NFL están construyendo en la capital federal lleve su nombre, según informó este sábado ESPN.

El nuevo estadio, con un presupuesto de 3.700 millones de dólares, se está erigiendo sobre las ruinas del Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que fue el hogar de los Commanders (entonces conocidos como Redskins) entre 1961 y 1996.

Múltiples fuentes consultadas por ESPN apuntan a que Trump quiere que este nuevo estadio, que se inaugurará en 2030, lleve su nombre. Trump estuvo involucrado en las negociaciones para la construcción del estadio, ya que los terrenos son de propiedad federal.

"Sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio", dijo a ESPN Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Un alto funcionario de la Casa Blanca añadió a ESPN que "es lo que quiere el presidente, y probablemente sucederá".

El nombre del estadio, como el de la mayoría de estos recintos en Estados Unidos, estará probablemente vinculado a un acuerdo de patrocinio con una empresa, aunque aún así podría coexistir con una denominación en honor a una personalidad.

Además del equipo, también está involucrado en la decisión sobre el nombre del nuevo estadio el Distrito de Columbia, que aporta 1.000 millones de dólares de los 3.700 presupuestados para su construcción, y que está controlado por los demócratas.

También el Servicio de Parques Nacionales, la agencia federal que posee los terrenos y que para 2030 estará en manos de una nueva administración, ya que el mandato de Trump termina en 2028.

Está previsto que Trump atienda este domingo el partido entre los Commanders y los Detroit Lions, invitado por el dueño del equipo, Josh Harris, una cita en la que, egún ESPN, podría abordarse el asunto del nuevo estadio.