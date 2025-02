Trump prohibe competir a las mujeres transgénero en deportes femeninos

Donald Trump cumplió una de sus controvertidas promesas electorales y firmó una orden ejecutiva para prohibir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. El recientemente electo presidente de los Estados Unidos pretende que la ley entre en vigor cuanto antes e impida la participación en los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en Los Ángeles en 2028.

"A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres. Defenderemos con orgullo la tradición de las atletas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres", afirmó el líder del partido republicano estadounidense.

Los Ángeles 2028

Donald Trump no aclaró cómo afectará la orden ejecutiva a los próximos Juegos Olímpicos, aunque su intención es que no haya mujeres transgénero. Asimismo, afirmó que todos aquellos deportistas transexuales que pidan visado de entrada a suelo estadounidense no tendrán acceso al país que él preside.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Durante su campaña electoral, el magnate prometió "mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos" y, en la recta final de las elecciones, se transmitió sin parar un anuncio televisivo contra su rival, la demócrata Kamala Harris, en el que afirmaba que esta apoyaba el uso de fondos públicos para financiar cirugías de reasignación de género en prisiones.

"Hombres fuera del deporte femenino"

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump se basa en una interpretación del Título IX de la Constitución estadounidense, una ley federal aprobada en 1972 y que prohíbe la discriminación por razón de sexo de cualquier programa educativo que esté apoyado por fondos federales. 'Keeping Men Out of Women’s Sports' (Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos), que así se llama la orden aprobada por la Administración Trump, nace con mucha polémica ya que viene a revocar una normativa que estableció Joe Bien durante su estancia en la Casa Blanca, en la cual se protegía a las víctimas de abusos sexuales en campus universitarios y estableció protecciones para los derechos de los estudiantes LGBTQ+. Más de media docena de estados republicanos se opusieron a lo dictado por Biden y Trump supo capitalizar ese descontento para usarlo en campaña electoral.