Golf
Trump no se corta y se mete en el campo para animar a sus jugadores en la Ryder
El presidente estadounidense llegó acompañado de su nieta, y fue a saludar a los jugadores a la salida, siguiendo su primer golpe a escasa distancia como un privilegiado aficionado
Si la alicaída afición estadounidense podía levantar el vuelo y el ánimo tras el 1-3 inicial favorable a Europa en los foursomes matinales, el mejor revulsivo le llegó de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se presentó en la jornada vespertina de Bethpage Black, acompañado por su nieta, Kai Madison Trump.
Trump, al que recomendaron venir a la jornada vespertina para no provocar un caos en los accesos al campo, acudió acompañado la su joven nieta a bordo de un helicóptero y estuvo saludando a los aficionados que jaleaban su nombre.
Aunque Trump no vino tan solo a ejercer de espectador ya que decidió meterse en el campo, en la salida del tee del 1 donde esperaba a la segunda pareja en juego con Bryson DeChambeau y el novato Ben Grifflin.
Siguiendo el juego a escasa distancia
Sin cortarse un pelo, se situó a escasos metros del primer golpe de salida siguiendo como un privilegiado espectador la acción, al tiempo que también saludó a los capitanes de Estados Unidos, Keegan Bradley y Luke Donald.
Trump es un gran aficionado al golf y ya anunció su intención de acudir a esta primera jornada, y algunos jugadores norteamericanos apoyaron su decisión ya que en alguna ocasión ha jugado con alguno de ellos, y creen que puede ser un gran motivador para el equipo y el público.
Veremos si finalmente ese apoyo del presidente se traduce en puntos para Estados Unidos en la jornada de tarde después de ver como Europa les pasaba la mano por la cara, con un inesperado 1-3 en los fourballs matinales.
