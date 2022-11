Trucos para escalar al aire libre

Nunca me gustaron las alturas. De niño, me mareaba con sólo mirar los edificios altos. Así que cuando mis amigos empezaron a hablar de la escalada en roca, no me interesó en absoluto.

Pero entonces empecé a oír hablar de todos los lugares increíbles a los que se podía ir y de las vistas increíbles que se podían ver desde la cima de una escalada. Decidí intentarlo. Empecé con un poco de escalada en interiores, sólo para sentirme a gusto. Y tengo que decir que me encantó.

El reto de escalar una pared y la sensación de logro cuando llegaba a la cima eran adictivos. Así que cuando mis amigos me sugirieron que saliéramos al aire libre y probáramos la escalada de verdad, me apunté. La primera vez que lo intenté, me enganché. Hay algo en estar en la naturaleza, rodeado de aire fresco y un hermoso paisaje, que hace que la experiencia sea aún más especial.

Puede que nunca sea el escalador más experimentado, pero siempre me gustará escalar nuevas alturas y explorar el mundo desde arriba.

