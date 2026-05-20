GOLF
El Trofeo Hassan II de golf: 50 ediciones de historia, influencia y desarrollo en Marruecos
Alcanza las Bodas de Oro con las estrellas del PGA Tour Champions al tiempo que se celebra la 29ª edición del Lalla Meryem Cup con las jugadoras del LET Golf
La 50ª edición del Trofeo Hassan II convierte a Marruecos en el gran epicentro del golf internacional esta semana. Medio siglo después de su creación, el prestigioso torneo celebra una edición cargada de simbolismo, tradición y proyección internacional, consolidado como una de las competiciones más importantes del calendario golfístico en el norte de África y en el circuito profesional senior.
A lo largo de cinco décadas, el Trofeo Hassan II ha reunido a algunas de las mayores leyendas del golf mundial, convirtiéndose en una cita histórica por la que han pasado figuras como Severiano Ballesteros, Ernie Els, Vijay Singh, Nick Price, José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez o Colin Montgomerie, entre muchos otros nombres ilustres.
Desde su nacimiento en 1971 por iniciativa del rey Hassan II, gran apasionado del golf, el torneo ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la promoción de este deporte en Marruecos.
El deporte, una palanca de desarrollo
Hoy, esa visión se alinea plenamente con el impulso promovido por Su Majestad el Rey Mohammed VI, gracias al cual Marruecos ha consolidado su posición en el escenario internacional al convertir el deporte en una palanca tangible para el desarrollo.
Esta edición de aniversario celebra la continuidad de un torneo que, a lo largo de las décadas, ha conservado las cualidades que definen su carácter singular y su perdurable prestigio: una profunda conexión con la historia de Marruecos, unida a la capacidad constante de atraer a Rabat a algunas de las figuras más importantes del golf mundial.
El evento se erige así como una expresión viva del patrimonio marroquí, un legado compartido cuya memoria y significado simbólico se renuevan con fuerza a través de esta edición histórica.
El Rey Hassan II, el impulsor
Nacido de la visión del difunto Su Majestad el Rey Hassan II, el evento continúa ahora, bajo el Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed VI, gracias al firme compromiso de Su Alteza Real el Príncipe Moulay Rachid.
Esta celebración también nos recuerda que, con el tiempo, el Trofeo de Golf Hassan II se ha convertido en un auténtico motor de desarrollo. Durante más de medio siglo, ha impulsado el crecimiento de un ecosistema más amplio que se ha configurado a su alrededor, mediante el desarrollo de infraestructuras, el auge del turismo de golf, una mayor visibilidad del Reino, la estructuración gradual del sector deportivo, un renovado dinamismo para las nuevas generaciones y el surgimiento de nuevos talentos. Este jubileo confirma la dimensión cívica de este evento, que se ha convertido en parte esencial del patrimonio deportivo nacional.
Más allá de la competición en sí, el Trofeo de Golf Hassan II forma parte de una visión más amplia: la de un verdadero proyecto nacional en el que el deporte se vincula con la economía, la juventud, el medio ambiente y la imagen del Reino. Fiel a los valores marroquíes de hospitalidad y arte de vivir, contribuye a ofrecer una experiencia que es a la vez deportiva y profundamente humana.
Competición simultánea
Por cuarto año consecutivo, el Hassan II Golf Trophy se disputará en el Recorrido Rojo de Royal Dar Es Salam, y recibirá a 66 leyendas del PGA TOUR Champions en la única parada del circuito que se celebrará en el continente africano. En 2025, Miguel Ángel Jiménez se alzó con la victoria tras una edición marcada por la calidad de los participantes y el alto nivel de la competición.
Completando el programa de la semana, la Lalla Meryem Cup, cuya presencia otorga al evento un lugar destacado en el panorama internacional del golf. Con raíces en la tradición de inclusión establecida por Su Majestad el Rey Hassan II en su creación en 1993, el torneo se celebra simultáneamente en el mismo campo.
Jugado en el Recorrido Azul, reunirá a 132 jugadoras de la élite del golf femenino, entre ellas las mejores españolas, en el marco de un evento ya consolidado en el calendario del Ladies European Tour.
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