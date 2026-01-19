El triunfo de Nacho Elvira en Dubai mantiene el protagonismo del golf español en el DP World Tour

Nacho Elvira logró una espectacular victoria en el Dubai Invitational, torneo del DP World Tour, un torneo que se decidió en el hoyo 18 después que Shane Lowry y Rory McIlroy cometieran bogey en el desenlace mientras que el golfista cántabro acabó por llevarse el triunfo con un increíble birdie en el 17 para relanzarle y llevarse la victoria y los 400.000 euros del premio.

Elvira, acompañado del catalán David Morago como caddie, sumaba su tercera victoria en el DP World Tour, después de estrenarse en el 2021 en el Cazoo Open, y la segunda, en 2024, en el Soudal Open. Su currículum como ganador dio un salto importante con esta victoria que mantiene al golf español en los primeros puestos en el ranking de la ‘Race to Dubai’.

El español de 38 años se situó en el cuarto puesto provisional del ranking europeo, con el barcelonés David Puig, en la segunda posición tras los primeros seis torneos de la temporada, que arrancó en Australia.

Elvira celebró la victoria en el green del 18 junto a su caddie, el barcelonés David Morago / DPWT

Puig el primer ganador de la nueva temporada

Precisamente el jugador barcelonés fue el primer ganador de la nueva temporada en el BMW PGA Australian Open, que le abrió las puertas para disputar el Dubai Invitational, y en el torneo en el emirato, firmó un brillante tercer puesto, acompañado de dos de los grandes favoritos como Shane Lowry y Rory McIlroy, a los que se les escapó el torneo.

Pero fue Elvira el que se llevaba la victoria, sin duda el momento más feliz de su carrera, por poderlo celebrar junto a su esposa Cristina y sus dos hijas, Martina y Claudia, que pudieron abrazarle en el mismo green del 18.

“Si me hubieran dicho el martes que iba a ganar este torneo, no me lo habría creído”, señaló Elvira. “Es un sueño hecho realidad, sobre todo porque mi familia ha podido estar aquí. Siempre había soñado con que mis hijos me pudieran ver levantar un torneo. A partir de aquí, cualquier cosa que pase me va a saber a poco”, añadió.

El cántabro reconoció que tener al lado en la victoria a su esposa y sus dos hijas, lo hizo un momento inolvidable / DPWT

Un triunfo extraordinario fruto de la paciencia, como él mismo se encargó de sentenciar con sus palabras: “Para ser sincero, el único momento en el que he estado nervioso ha sido con el último putt. Sabía lo que tenía que hacer durante el día, sabía que debía ser paciente. Esta semana ha tenido numerosos aspectos positivos y no podría estar más contento”, sentenció.