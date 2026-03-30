La tripleta habitual española para el próximo Masters de Augusta

El golf español contará con tres representantes en el Masters de Augusta 2026 que se disputa dentro de dos semanas en el Augusta National, del 9 al 12 de abril próximo.

Los tres ganadores siguen en activo y se han garantizado su presencia por haber logrado enfundarse la chaqueta, dos para Txema Olazábal y una para Rahm y Sergio García. Son los tres habituales que tienen sus derechos como ganadores. Rahm es el que tiene más opciones de volver a dar una alegría al golf español en el primer 'Grande' de la temporada.

Nadie más ha logrado clasificarse para la cita. El barcelonés David Puig es quien ha estado más cerca, pero necesitaba ganar al Hero Indian Open disputado esta pasada semana pero no ha sido posible.

Sin suerte en Nueva Delhi

El joven golfista catalán se desplazó hasta Nueva Delhi para intentar llevarse el triunfo y garantizarse esa soñada plaza para Augusta, aunque acabó fallando el corte y, por tanto, se quedó sin opciones, salvo que le llegue una invitación de última hora que no parece el caso.

El último en ganar el Masters fue Jon Rahm en la edición de 2023 / MASTERS

Los tres jugadores que representarán al golf español en el Masters serán José María Olazábal, doble ganador en Augusta (1994 y 1999), Sergio García (2017) y Jon Rahm (2023).

Cuatro Chaquetas Verdes tratando de defender el pabellón lo mejor posible. Cada uno, obviamente, llega al Masters con objetivos distintos. El de Hondarribia busca gozar de su mejor semana del año y mostrarse tan competitivo como siempre, luchando por qué no para pasar el corte.

Sergio García intentará reencontrarse con Augusta, una relación de amor y odio que le acompaña desde su primera aparición y así darse una oportunidad de rematar una gran semana.

Jon Rahm, el jugador más en forma del LIV Golf, no busca otra cosa que no sea su segunda chaqueta verde que parece estar un poco más cerca de los últimos años desde que decidió saltar al circuito saudita.