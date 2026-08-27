El triple reto de los Redsticks y la 'maldición del 18'

Max Caldas no es un entrenador normal. Además de ser un maestro con la táctica y en la gestión de los grupos, domina el lenguaje y los gestos con una seguridad y un poder persuasivo que llaman la atención. "Iremos al Mundial con opciones de liarla", decía el seleccionador español a comienzos de agosto.

El argentino sustituyó a Fred Soyez tras los Juegos de Tokio y dirigió su primer entrenamiento a finales de octubre de 2021, después de la decimotercera posición en el Mundial de 2018, la octava en los Juegos de Tokio en 2021, del quinto puesto en el Eurohockey de 2021 y de no participar en las tres últimas ediciones del Trofeo de Campeones.

El bonaerense, de 53 años, venía de hacer historia con Países Bajos. Tras ser el 'segundo' de Sandra Le Poole en el oro olímpico femenino de las neerlandesas en los Juegos de Pekín'08, dirigió a la selección en el título olímpico en Londres'12 para hacerse cargo después de la masculina con dos oros europeos y una plata mundial como principales logros.

El argentino Max Caldas es el seleccionador español masculino / EFE

Involucró a muchísimos jugadores en la selección y debutó con una sexta plaza en el Mundial de 2023 que repitió meses después en el Eurohockey de 2023. En los Juegos de París, España dio un paso adelante con el pase a 'semis', que se saldó con una sonora derrota contra Países Bajos (4-0) y una dolorosa por el bronce contra India por 2-1. Cuando la prensa se hacía cruces por los dos golazos de penalti córner de Harmanpreet, él repetía: "Vamos por el buen camino".

La selección logró la tercera plaza el año pasado en el Eurohockey, pese a perder por 3-0 contra Países Bajos en la fase de grupos. Y en la Pro League, los españoles perdieron el pasado invierno en Valencia frente a los 'oranje' por 3-4 el 5 de febrero y por 2-3 dos días después, con un gol de Tijmen Reyenga en el último minuto. Además, la sub'21 perdió por 4-1 en julio en la capital del Túria ante los neerlandeses por 4-1 en su camino hacia el bronce continental.

El reto es enorme ante un 'verdugo' que es el campeón olímpico, que suma cuatro medallas seguidas en un Mundial que no gana desde 1998 y no se baja del podio en los Europeos desde que fue cuarto en Barcelona en 1998, con cinco oros en las últimas 11 ediciones. España no derrota a Países Bajos desde el 22 de agosto de 2019 en el Eurohockey (4-3) y desde entonces ambos equipos se han enfrentado 18 veces. 18 partidos sin ganar a Países Bajos y 18 años sin ganar unas 'semis' a escala universal.

Marc Miralles celebra un gol en el Mundial / EFE

También es un duelo muy especial para Max Caldas, que es una institución en Países Bajos e hizo historia primero con la 'oranje' femenina y después con la masculina, pese a la traumática derrota en cuartos de los Juegos de Tokio contra Australia en los penaltis 'shoot out' (2-2). El argentino quiere coronarse con una victoria que España lleva más de un lustro buscando.

El triple reto es ganar unas semifinales a escala universal, algo que no se produce desde la plata en los Juegos de Pekín'08 con el neerlandés Maurits Hendriks en el banquillo y aquella histórica victoria por 3-2 contra Australia con un gol de Santi Freixa a dos minutos del final. El oro se escapó contra Alemania con un solitario tanto de Christopher Zeller.

Este viernes a las 18.00 horas, la selección española tiene ante sí uno de los desafíos más importantes de los últimos tiempos en la primera semifinal del Mundial ante Países Bajos y, además, en tierras neerlandesas en Amstelveen. La otra semifinal la disputarán Alemania y Argentina en tierras belgas, en un Belfius Hockey Arena de Wavre que ha acogido todos los partidos de los Redsticks en el torneo.