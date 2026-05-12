El trimarán más rápido del mundo atraca en Barcelona: vuela a 93 km/h y tiene un mástil más alto que un edificio de 12 pisos

Barcelona no suele recibir visitas de este calibre. Este martes, amarrado en Marina Port Vell, el Actual Ultim 4 ha protagonizado su primera presentación en la ciudad condal. No es un barco cualquiera: es uno de los cinco trimaranes más rápidos y tecnológicamente avanzados del mundo, y verlo en persona —32 metros de eslora, un mástil de 34 metros que se clava en el cielo como si fuera un rascacielos— produce una especie de vértigo difícil de explicar a quien no ha estado delante.

La presentación corrió a cargo de Samuel Tual, presidente de Actual Group, y del patrón Anthony Marchand, que navegó hasta el podio de la vuelta al mundo en solitario Arkéa Ultim Challenge. Entre los dos trazaron el retrato de una máquina diseñada para un solo propósito: ir más rápido que nadie.

El secreto del Actual Ultim 4 está en sus foils, unas aletas de última generación que elevan el casco sobre la superficie del mar durante la práctica totalidad de la navegación. Cuando eso ocurre, la resistencia desaparece y la velocidad se dispara hasta los 50 nudos, casi 93 km/h. Para hacerse una idea: un coche en autopista. Pero en el océano, con olas, viento y presión máxima sobre cada sistema del barco.

Vista panorámica del Actual Ultim 4 en Barcelona / INTERMEDIA

Para gestionar esa potencia sin que nada falle, el trimarán incorpora una red de sensores integrados directamente en la fibra de carbono de su estructura. Esos dispositivos capturan datos en tiempo real de forma masiva y los procesan al instante, dando a la tripulación la información que necesita para tomar decisiones en condiciones extremas. Una especie de sistema nervioso digital que convierte al barco en algo parecido a un laboratorio flotante.

Cifras que cuesta creer

Su superficie vélica es de 1.220 metros cuadrados, el equivalente a cuatro canchas de tenis. Su mástil alcanza los 34 metros, la altura de un edificio de doce plantas. Y su construcción exigió más de 170.000 horas de trabajo de alta precisión, un dato que habla tanto de la complejidad técnica del proyecto como del nivel de exigencia que implica competir en la Clase Ultim, la categoría más extrema de la vela oceánica mundial.

A todo eso se suma una fiabilidad probada a lo largo de 200.000 millas náuticas recorridas en competición, lo que equivale a dar la vuelta al mundo casi diez veces. La Route du Rhum está entre las pruebas que ya ha conquistado.

Actual Ultim 4, en acción / Cruells Xavier

Marchand, patrón del barco, lo describió durante la rueda de prensa con una claridad que no deja lugar a dudas: "Navegar en este barco es una experiencia de máxima confianza y seguridad. Es una máquina de ensueño diseñada para atacar y ser constante en velocidades extremas".

Detrás del proyecto está Actual Group, consultora europea de recursos humanos con una facturación de 1.500 millones de euros y más de 600 agencias en Europa. La empresa opera en España bajo la marca Actual Talent y lleva 25 años vinculada a la vela oceánica, una disciplina que usa como espejo de sus valores corporativos: adaptación, trabajo en equipo e innovación bajo presión.

Tual fue rotundo al respecto: "Este proyecto es la máxima expresión de nuestra ambición por la excelencia. El Actual Ultim 4 encarna nuestra capacidad de liderazgo y nuestra voluntad de ser un actor de referencia independiente en el mercado del talento, tal como lo somos en la Clase Ultim".

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El trimarán permanecerá en Barcelona durante un tiempo, accesible como símbolo de una forma de entender el deporte y la ingeniería que raramente se ve tan cerca. Para quienes nunca han seguido la vela oceánica, es una buena excusa para empezar.