Triay y Brea frenan el sueño de Martina Calvo y Claudia Fernández en Pretoria

Gemma Triay y Delfi Brea continúan dominando el circuito. La pareja número uno del mundo conquistó este domingo el Pretoria Premier Padel P1 tras imponerse en una vibrante final a Martina Calvo y Claudia Fernández por 6-2, 6-7(5) y 7-6(4), en un partido que rozó las tres horas de duración.

Con este triunfo, la española y la argentina encadenan su segundo título consecutivo, después del logrado en Málaga, y se convierten además en la primera pareja en conquistar un torneo de Premier Padel en Sudáfrica.

Las número uno comenzaron el encuentro con autoridad. Aprovecharon los errores de sus rivales para romper pronto el servicio y dominar un primer set en el que apenas concedieron opciones. Triay y Brea cerraron la manga por 6-2 en poco más de media hora ante unas Calvo y Fernández que no encontraron su mejor versión.

Sin embargo, la reacción de la joven pareja española llegó en el segundo parcial. Mucho más agresivas y acertadas, elevaron considerablemente su nivel y obligaron a las favoritas a disputar un desempate. Aunque Triay y Brea dispusieron de dos oportunidades para cerrar el encuentro con su saque, Martina Calvo y Claudia Fernández resistieron y forzaron el tercer set al imponerse por 7-6(5).

El desenlace fue tan igualado como emocionante. Calvo y Fernández llegaron a colocarse por delante en el undécimo juego y estuvieron muy cerca de conquistar el que habría sido su primer título juntas, pero no aprovecharon su servicio para sentenciar. En el 'tie-break', la experiencia de Triay y Brea marcó la diferencia para cerrar el partido por 7-6(4).

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Las número uno suman así su quinto título de la temporada y refuerzan su liderato en el ranking, ampliando además la ventaja sobre Bea González y Paula Josemaría tras los últimos tropiezos de sus principales perseguidoras. Por su parte, Martina Calvo y Claudia Fernández, que disputaban su primera final como pareja, confirmaron su enorme proyección con un torneo sobresaliente.