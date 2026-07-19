Triay y Brea conquistan Málaga tras una final épica de más de tres horas

Gemma Triay y Delfi Brea siguen confirmando su dominio en el circuito. La pareja número uno del mundo conquistó este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras imponerse a Bea González y Paula Josemaría por 7-5, 3-6 y 7-6 en una final espectacular que se prolongó durante más de tres horas.

La balear y la argentina tuvieron que emplearse a fondo para superar a la pareja número dos del ranking en un duelo de máxima igualdad, resuelto únicamente en el tie-break del tercer set ante un entregado Martín Carpena.

El encuentro respondió a todas las expectativas y dejó uno de los mejores partidos de la temporada. La intensidad fue máxima de principio a fin, con cuatro jugadoras que ofrecieron un enorme nivel y protagonizaron intercambios de gran calidad.

En ese escenario brilló especialmente Gemma Triay, decisiva en los momentos importantes y una de las grandes responsables de que la balear y la argentina terminaran levantando el trofeo.

El primer set estuvo marcado por la igualdad y las constantes alternativas al servicio. Triay y Brea lograron dar el primer golpe, pero la reacción de González y Josemaría no tardó en llegar.

La malagueña, que defendía el título conquistado el año anterior, volvió a mostrar su carácter competitivo, mientras que la solidez de Josemaría permitió a la pareja española igualar el encuentro tras adjudicarse el segundo parcial por 6-3.

Cuarto título de la temporada

Con todo por decidir, el tercer set mantuvo el mismo nivel de emoción y acabó resolviéndose en un tie-break en el que Triay y Brea estuvieron más acertadas en los puntos decisivos para sellar el triunfo.

El título supone el cuarto trofeo de Premier Padel en 2026 para la pareja número uno del mundo, que ya había conquistado los torneos de Gijón, Cancún y Roma.

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Además, era la séptima final que enfrentaba esta temporada a las dos mejores parejas del circuito. Aunque el balance continúa favoreciendo a Bea González y Paula Josemaría, con cinco victorias por dos, Triay y Brea vuelven a imponer su ley en uno de los escenarios más prestigiosos del calendario y refuerzan su condición de referentes del pádel femenino.