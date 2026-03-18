El Triatlón Mundial inicia una nueva etapa con la unificación de sus retransmisiones

El triatlón mundial ha iniciado una nueva etapa con la unificación en una misma plataforma de las retransmisiones más importantes del calendario internacional. Este movimiento supone un paso hacia un modelo más accesible y coherente para los aficionados, consolidando a TriathlonLive.tv como el punto central desde el que seguir las principales competiciones de este deporte. La iniciativa forma parte de la estrategia de World Triathlon para avanzar hacia el futuro Triathlon World Tour, el nuevo circuito global que se pondrá en marcha en 2027.

En este contexto, la integración de las pruebas T100 en la plataforma —que será de acceso gratuito en 2026— representa un avance significativo hacia la creación de un ecosistema digital más unificado. De este modo, los aficionados podrán seguir el Triatlón Mundial desde un único espacio, con acceso a retransmisiones en directo, contenido bajo demanda y un amplio archivo histórico de competiciones.

El presidente de World Triathlon, Antonio Arimany, ha destacado el valor estratégico de este movimiento para el desarrollo global del triatlón. “Incorporar las pruebas del T100 a la plataforma nos permite ofrecer un punto de encuentro único para los aficionados al triatlón de todo el mundo, quienes podrán seguir a los mejores triatletas compitiendo en diferentes distancias y formatos.”

El presidente de World Triathlon, Antonio Arimany, / WORLD TRIATHLON

Por su parte, el CEO de Professional Triathletes Organisation (PTO), Sam Renouf, ha subrayado que “esta decisión representa un paso importante hacia una mayor integración del contenido del triatlón profesional. Al asociarnos con World Triathlon para transmitir el T100 en TriathlonLive.tv, comenzamos el camino de unificar nuestro contenido profesional en directo en un solo lugar. Nuestros seguidores ahora también podrán disfrutar de las carreras de distancia Olímpica y de los atletas que se convertirán en las estrellas del T50 en 2027”.

La incorporación, ya en 2026, del circuito T100 Triathlon World Tour a TriathlonLive.tv refuerza el objetivo de World Triathlon de simplificar el acceso al triatlón profesional para los aficionados y avanzar hacia una estructura más clara y cohesionada para el deporte a nivel internacional. Será ya este fin de semana la primera ocasión en la que todos los amantes del triatlón, y en concreto de la Larga Distancia, podrán seguir a través de la plataforma el primer evento del año T100, con la disputa de la prueba en Gold Coast, Australia.

¿Qué es el Triathlon World Tour?

El Triathlon World Tour es el nuevo circuito mundial de triatlón que integrará a partir de 2027 el actual T100 Triathlon World Tour y las Series Mundiales de World Triathlon, que pasarán a denominarse T100 y T50 World Championship Series. Por debajo de ambas se situarán dos nuevas series denominadas “Challenger”, que ofrecerán un camino de clasificación para convertirse en Campeón del Mundo oficial en ambas distancias, con las actuales Copas del Mundo de World Triathlon pasando a ser denominadas T50 Challenger. Este nuevo ecosistema consolida por primera vez las principales competiciones del calendario internacional bajo una única marca, estructura deportiva y oferta comercial.

Noticias relacionadas

El proyecto responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo más comercial y menos fragmentado y contempla una inversión específica en el desarrollo de un producto audiovisual renovado, con retransmisiones en directo a lo largo de todo el año, lo que permitirá reforzar de manera significativa la visibilidad del triatlón a nivel internacional.