Tres regresos de oro que alegran el atletismo español

El atletismo es uno de los deportes más duros, tanto por la exigencia de los entrenamientos en muchas ocasiones en solitario como por los problemas físicos que acarrea el llevar el cuerpo al límite.

Llama la atención la catalana Sara Gallego. La española más rápida de la historia en 400 vallas (54.34) lleva lastrada desde 2023 por unos problemas que derivaron en un síndrome de Sudeck (dolor complejo). Estaba anunciada para el Campeonato de España, pero se dio de baja.

Por contra , el Campeonato de España que se de desarrolló el pasado fin de semana en la pista 'Natalia Rodríguez' en honor de la fantástica exatleta tarraconense permitió disfrutar con la vuelta triunfal de Jordan Díaz (triple), María Vicente (heptatlón) y Héctor Santos (longitud).

Jordan Díaz, desde París'24

El habanero sacrificó tres años como saltador en competiciones internacionales cuando decidió no regresar a Cuba y quedarse en España allá por 2021. El discípulo de Iván Pedroso recibió el permiso poco antes del Europeo de Roma de 2024, debutó como español y logró el oro con un triple salto sideral (18,18 metros).

Se colocó tercero de la historia tras el británico Jonathan Edwards (18,29) y el estadounidense Christian Taylor (18,21), pero había forzado y volvió a hacerlo en París para proclamarse campeón olímpico (17,86) por delante de otros dos excubanos, Pichardo y Andy Díaz.

Joan Laporta, con Jordan Díaz y sus dos oros / FCB

Ese deseo del azulgrana por corresponder a España y por sentirse atleta le hicieron sobreponerse a unos problemas en el tendón rotuliano que le impedían entrenar, tal y como confesó en la zona mixta del Stade de France. No volvió a competir hasta el pasado domingo en Tarragona.

Jordan Díaz apareció con una protección en su rodilla derecha, hizo una carrera más corta, no arriesgó al talonar y voló hasta 17.16 metros. No saltó más y no descartó su presencia en el Mundial de Tokio. Campeón de España 359 días después de colgarse el oro parisino.

María Vicente, segunda lesión grave

Con 24 años, la historia de María Vicente daría para escribir un libro. La 'combinera' catalana aparcó el ballet con 11 años y suma unos 60 récords en categorías inferiores que culminó en 2017 al colgarse el oro mundial júnior de heptatlón con seis marcas personales y 5.612 puntos.

En 2018 se proclamó campeona continental sub'23 de heptatlón con nuevo récord mundial y con 17 años ganó el título español absoluto de pentatlón con récord nacional y fue novena en los Europeos de Glasgow. Y muchos más logros juveniles y seniors que no caben en estas líneas.

María Vicente llora tras romperse en tendón de Aquiles / AP

El 2 de marzo de 2022 se dañó el cuádriceps de su pierna izquierda y fue operada en octubre. En 2023 disputó pruebas individuales (longitud, triple y 200) para preparar bien 2024. Regresó en el Mundial bajo techo de Glasgow con 8.07 en 60 vallas (la mejor) y en la altura se quebró.

"¡Otra vez no, por favor!", sollozó en la colchoneta. Se había roto el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y estuvo más de un año KO. Volvió rozando su récord de España en Götzis y repitió en Tarragona. Pese a su mala longitud (5.97), se rehízo con marcas personales en jabalina y 800 para quedarse a nueve puntos de los 6.304. Estaba feliz. Le ilusionaría ir a Tokio, pero ella ya ha ganado su segunda gran batalla.

Héctor Santos y la retirada

2019 fue extraordinario para Héctor Santos. En su cuarto año en el Barça, el onubense batió los Nacionales sub'23 el récord de los Campeonatos que tenía el gran Yago Lamela y fue plata en el Europeo sub'23 con 8,19 y su técnica nueva (tres zancadas y media en el vuelo).

Héctor Santos, en 2019 en Barcelona / DAVID RAMÍREZ

En 2022 fue séptimo en el Europeo de Múnich en su primer año completo en el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara pero... su progresión se vio frenada por las lesiones en 2023 tras ser quinto en el Europeo de Selecciones. "No sé cuántas veces habré llorado pensando que me tenía que retirar", dijo el domingo.

El blaugrana (27 años) fue a Tarragona sin metas, tan solo a competir. Sin embargo, tiene tanto talento que saltó 8,09 (+2,6 de viento), ganó y no pudo esconder las lágrimas. Tan solo él, su familia y su entorno saben lo que ha sufrido este atleta nacido en Madrid y criado en Huelva.