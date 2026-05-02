Tres récords de España en un día: los relevos nacionales vuelan en Gaborone y apuntan al podio

Excelente jornada para el atletismo español en el Estadio Nacional de Gaborone, en Botsuana, donde los World Relays repartieron plazas para el Mundial de Pekín 2027 y España se presentó con hambre de historia. El balance fue soberbio: cuatro billetes clasificatorios de los seis posibles y tres récords nacionales en el mismo día.

El primero en caer fue el del 4x100 mixto. El cuarteto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Antoni Calbano y Jael Bestué tuvo que lidiar con una salida accidentada —un problema en el disparo obligó a repetirla entre protestas— pero ni eso desestabilizó al equipo. Bestué, en la última posta, remontó a la francesa Parisot en la recta y cruzó segunda solo por detrás de Estados Unidos. El tiempo, 40.51, pulverizaba el récord nacional y entregaba a España el billete directo a la final y a Pekín.

Sin apenas tiempo para celebrarlo, el 4x400 mixto repitió la jugada. David García, Paula Sevilla, Julio Arenas y Blanca Hervás corrieron siempre entre los tres primeros, midiendo cada esfuerzo. Fue Hervás quien, como acostumbra, guardó energía para el momento decisivo y superó a la australiana Gross en los metros finales. 3:09.89, nuevo récord de España, clasificación para la final y otro pasaporte mundialista.

La tarde siguió a todo gas. Las 'Balas Rojas' —Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Maribel Pérez y Jael Bestué— ganaron su serie del 4x100 femenino con autoridad y cambios impecables. Pérez, otra vez en la recta decisiva, superó a la canadiense Ntambue para ganar con 42.26 y meterse en la final con billete incluido para el Mundial.

El único punto de frustración llegó con el 4x100 masculino, que acabó sexto en una serie durísima con Canadá, Jamaica y Australia. Sin embargo, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Jaime Sancho y Jorge Hernández tendrán una segunda oportunidad este domingo en la repesca.

El broche de oro lo pusieron las 'Golden Bubbles' en el 4x400 femenino, donde Blanca Hervás volvió a aparecer —con las piernas que ya habían rodado el mixto— para cruzar primera con 3:24.44 y firmar otro pase a la final.

Y cuando la jornada ya parecía completa, llegó el tercer récord. Markel Fernández, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos bajaron al 3:00.26 en el 4x400 masculino, mejorando la marca que llevaba en pie desde 2022. No fue suficiente para la final —hasta ocho equipos bajaron de los tres minutos— pero el billete mundialista todavía está en juego este domingo en la repesca.

España llega a las finales del domingo con sed de podio y con la certeza de que estos relevos ya no son solo una promesa. Son una realidad.