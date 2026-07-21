Los tres grandes circuitos mundiales de golf sellan una alianza estratégica hasta 2029

El PGA TOUR y el DP World Tour, a través de su Alianza Estratégica ya existente, se asociarán con el Asian Tour para brindar oportunidades comerciales y de juego, además de establecer vías para los miembros más destacados del Asian Tour, con derechos de juego a partir de la temporada 2027 del DP World Tour, según el acuerdo alcanzado por los tres circuitos y que tendrá vigencia hasta 2029.

El DP World Tour también retomará la coorganización de torneos selectos con el Asian Tour a partir de 2027. Los detalles completos de estos eventos se anunciarán cuando se publique el calendario del DP World Tour para la próxima temporada, a finales de este año.

El DP World Tour y el Asian Tour ya contaban con una Alianza Estratégica entre 2016 y 2021. Esta alianza formalizó una relación que comenzó en febrero de 1999, cuando el Abierto de Malasia se convirtió en el primer torneo coorganizado por ambos circuitos.En total, se han coorganizado 108 torneos, y otros 21 eventos han sido coorganizados con el Sunshine Tour o el PGA Tour de Australasia.

"El momento idóneo"

Cho Minn Thant, Comisionado y Director Ejecutivo del Asian Tour, declaró que “es el momento idóneo para colaborar con el DP World Tour y el PGA TOUR para potenciar el Asian Tour en beneficio de nuestros miembros, aficionados y socios”,dijo.

La alianza de los principales circuitos dará más oportunidades a jugadores para competir de uno a otro / DPWT

“La coorganización de eventos no solo permitirá que nuestros miembros compitan regularmente a nivel mundial, sino que también nos entusiasma dar la bienvenida a jugadores de los otros circuitos a nuestros eventos más importantes, que demuestran la fortaleza y diversidad del golf en Asia”.

Ben Cowen, Director de Torneos y Operaciones del DP World Tour, afirmó: “Estamos encantados de retomar nuestra histórica relación con el Asian Tour y, de hecho, fortalecerla con la incorporación del PGA TOUR a nuestra nueva alianza. Como circuito global de golf, reunimos al mejor talento internacional, y las vías formales establecidas por esta alianza brindarán oportunidades internacionales sin precedentes para los miembros del Asian Tour. Por lo tanto, nuestro acuerdo representa no solo un paso sumamente positivo para el golf en Asia, sino también una nueva y emocionante era de colaboración para nuestro deporte a nivel mundial”.

Por su parte, Christian Hardy, vicepresidente sénior de Asuntos Internacionales del PGA TOUR, declaró que “este acuerdo es otro ejemplo de lo que se puede lograr cuando las organizaciones se unen con una visión compartida para el futuro del golf profesional. A través de nuestra Alianza Estratégica con el DP World Tour, hemos trabajado para construir un ecosistema global de golf más conectado, y nos entusiasma dar la bienvenida al Asian Tour a este esfuerzo.