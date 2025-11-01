Tres españoles luchan por el Top 5 en Alcanada Golf

El barcelonés Quim Vidal junto a Sebas García y Victor Pastor, son los mejores españoles en el torneo final del Hotel Planner Tour, el segundo circuito europeo, que se disputa en el campo mallorquín de Alcanada Golf después de completar la tercera jornada.

Los tres suman un total de 211 golpes (-5), y dos de ellos con los deberes hechos mientras que el tercero necesita ascender más arriba en la tabla.

Vidal firmó este sábado una vuelta de 71 golpes (-1) mientras que Sebas García, lo hizo con una de 69 (-2) y ambos ya tienen en el bolsillo el billete para el DP World Tour, aunque quieren acabar lo más arriba posible.

Victor Pastor debe subir más puestos

Para Victor Pastor, que entregó una vuelta de 70 (-1), está obligado acabar entre los cinco mejores para tener la posibilidad de dar el salto al primer circuito europeo.

Victor Pastor necesita estar entre los mejores para tener opción a la tarjeta del DP World Tour / DP

La opción de poder alcanzar la cabeza del torneo parece muy complicada ya que el lider, el inglés James Morrison, después de una vuelta este sábado de 65 golpes (-7), lidera con un total de -13 y parece inalcanzable para el catalán.

Por su parte, Rocco Repetto ha caído al puesto 21 en Mallorca (-3) y necesitará un esfuerzo este domingo para asegurarse el billete al Tour Europeo para finalizar entre los 20 mejores de la ‘Road to Mallorca’.

Adri Arnaus, a la Final de la Escuela

Arnaus no ha logrado el objetivo en Mallorca y se la jugará en la Final de la Escuela en INFINITUM / DPWT

Prácticamente imposible lo tiene Adri Arnaus, que necesitaba estar entre los primeros para optar a dar el salto al DP World Tour pero no lo ha logrado en las tres primeras jornadas de competición.

El de Golf Moià firmó este sábado 76 impactos (+4) despidiendose de sus opciones y ahora con la cabeza puesta en la Final de la Escuela que se jugará en INFINITUM, a partir del próximo viernes, como mejor opción a una de las tarjetas de cara al 2026.