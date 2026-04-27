El TransPerfect Mountain Challenge supera los 12.000 euros recaudados para niños con cáncer infantil

TransPerfect, la compañía líder a nivel mundial en servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas, ha vuelto a mostrar su compromiso en la lucha contra el cáncer infantil con la celebración de la novena edición del TransPerfect Mountain Challenge, el evento solidario a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya (AFANOC).

Debido a las restricciones derivadas del protocolo de la gripe porcina, la organización ha adaptado algunas de las pruebas deportivas para asegurar el bienestar de todos los participantes. La tradicional prueba de trail running ha sido modificada, transformándose en un recorrido diseñado para correr o caminar por un entorno semi-urbano, manteniendo intacto el espíritu solidario y participativo del evento. La prueba de orientación también se ha celebrado en el entorno de Mundet y Montbau, con un circuito dinámico que ha sido accesible tanto para expertos como para familias.

Las pruebas de la jornada han incluido el Running (un circuito tipo urban trail de 7 km) y la carrera de orientación. Tras las actividades, participantes, acompañantes y público han disfrutado de música en directo y comida recién hecha, como ya viene siendo tradición en el evento. En esta edición, los asistentes han podido disfrutar de un aperitivo con vermut seguido de paella, fideuà, croquetas o pasta. En la línea de responsabilidad social que sigue el proyecto, la comida ha estado a cargo de Idoni BonCor, empresa de inserción de personas en riesgo de exclusión laboral que trabaja con productos ecológicos, de proximidad y cooperativas con fines sociales.

Compromiso con la causa y colaboradores

La jornada también ha servido para visibilizar el trabajo de AFANOC, ya que los recorridos deportivos han pasado por delante de La Casa dels Xuklis, el hogar de acogida para las familias que reciben apoyo de la asociación. Este punto en el circuito ha permitido a los participantes conectar directamente con la causa solidaria y pilar fundamental del proyecto de AFANOC.

Este evento ha sido un éxito rotundo, con la participación de un gran número de asistentes, y ha contado con la colaboración de diversas entidades que han apoyado la causa. Los artistas y grupos musicales que han animado la jornada han sido The Dive, Xavier Canelles, Jordi Ballesteros, Rien Affair y DJ Marcel.

Además, gran cantidad de entidades han vuelto a colaborar este año dando su apoyo en esta edición: Refruiting, Illy, Efebé, Protella, Reboot Bruc, Club Orientació Catalunya, La Nova Fita, Impact Impresión, BPM Custom Socks, Solucions Socials Sostenibles, TransPerfect Club Atlètic TMB, Batucada Chipirones y Movement Lab BCN.

Más de 412.000 euros recaudados para AFANOC

Gracias al esfuerzo de los organizadores, patrocinadores y participantes, esta edición ha logrado superar los 12.000 euros recaudados, que se destinarán a apoyar a las familias con niños y niñas en tratamiento oncológico. Desde su inicio en 2018, el TransPerfect Mountain Challenge y sus actividades derivadas han recaudado más de 412.000 euros, consolidándose como uno de los eventos solidarios más importantes de la ciudad de Barcelona.

Aitor Medrano, director de RSC de TransPerfect y director de carrera desde sus inicios, destacó: "Estamos muy contentos de seguir innovando cada año manteniendo la esencia del evento y apoyando a AFANOC. Ver a las familias y participantes disfrutar de las actividades, los conciertos, la comida y sentir el impacto directo de la recaudación es lo que hace todo esto tan especial".

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Barnaby Wass, Chief Business Officer de TransPerfect, añadió: "Este evento es muy especial para nosotros, especialmente al estar tan cerca de La Casa dels Xuklis. Para nosotros es fundamental visibilizar el proyecto y permitir a los participantes conocer más de cerca la labor que realiza AFANOC".