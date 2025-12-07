Trabajado triunfo del Barça que sigue coliderando con un enorme Igualada

El Barça supo sufrir para llevarse el triunfo en la pista del Shum Frit Ravich, que soñó con la gesta hasta el tramo final. Un gol de Barroso de penalti en los primeros minutos de partido puso a los azulgranas en ventaja, que tuvieron que trabajar para resistirla.

Solo un gol de Marc Grau en el último minuto pudo hacer respirar a los de Ricardo Ares, que pese al nuevo triunfo siguen sin poder coronar la OK Liga en solitario. El Igualda Rigat volvió a demostrar su poderío y remontó en un gran partido ante el Noia en Les Comes.

Una nueva demostración de potencial y de madurez de un Igualada que mantiene el pulso al Barça y sigue dejando al Deportivo Liceo en la tercera plaza, a dos puntos de ambos equipos.

Precisamente, e Igualada será el próximo rival del Barça. Será en Champions este miércoles 10 de diciembre (21:00h) en Les Comes.