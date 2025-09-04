Tot a punt pel cap de setmana més extrem de Barcelona
El Parc del Fòrum ha estat l'escenari de la presentació oficial de la nova edició del Extreme Barcelona en el qual participaran més de 500 atletes d'esports urbans, alguns d'ells amb medalla a París 24
L’Extreme Barcelona ha arrencat aquest migdia amb la celebració de la roda de premsa oficial. Un any més, el cor d’un dels esdeveniments d’esports urbans més importants del món ha estat l’escenari de la posada en marxa dels actes oficials, ja que el Central Park instal·lat al Parc del Fòrum ha acollit la presència de nombroses autoritats.
David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat que “Torna a la nostra ciutat un dels esdeveniments esportius més espectaculars del nostre calendari. Des de demà i fins al diumenge, Barcelona es converteix en el centre dels esports urbans amb l’Extreme i tothom tindrà la seva oportunitat de gaudir-ho al màxim perquè les entrades són gratuïtes. Acosteu-vos al Parc del Fòrum aquest cap de setmana i gaudiu amb aquesta competició que és pura adrenalina i emoció”.
Victor Casanovas, director d'Urban World Series, va voler remarcar la rellevància dels esportistes a l'Extreme Barcelona. "Tot això és per a vosaltres, atletes. L´objectiu de l´Extreme Barcelona és superar-se cada any, donant el millor espectacle als espectadors i les millors instal·lacions per als esportistes, que ara ja s'han convertit en atletes".
A l’acte també hi van assistir tres atletes de talla mundial que participaran en l’edició d’enguany de l’Extreme Barcelona, que se celebrarà del 5 al 7 de setembre. Un d’ells és José ‘Maligno’ Torres, que torna a la capital catalana molts anys després i com a campió olímpic en BMX a París 2024: “M’encanta Barcelona, vaig guanyar aquí el 2017 i el 2021 vaig fer podi. Intentaré guanyar, però no serà fàcil, ara tinc la pressió de ser el vigent campió olímpic a París 2024”.
Una de les skaters amb més present i futur també formarà part de l’Extreme Barcelona. La barcelonina Valentina Krauel, campiona de l’Extreme Barcelona 2024, va remarcar “cada any venen a competir més noies a l’Extreme, intentaré repetir la victòria, però serà molt difícil”.
I per segon any consecutiu, el Campionat Mundial d’una de les disciplines més espectaculars dels esports urbans, el Freestyle Trampoline, es decidirà a l’Extreme Barcelona. El finlandès Aleksi Sainio buscarà proclamar-se campió mundial després de dues medalles de plata als World Champs 2022 & 2023 i una bona posició en l’Extreme Barcelona 2024: “Barcelona és el millor escenari per venir a competir, l’any passat vaig aconseguir la 5a posició i aquest cop espero aconseguir el primer lloc.”
