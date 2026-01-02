Topuria, citado para declarar el 7 de enero por la situación de su hija

Ilia Topuria ha vivido un final de año complicado. La traumática separación de su exmujer Giorgina Uzcátegui y las acusaciones de malos tratos que salieron a la luz le han puesto al borde del precipicio. Tras denunciar las presiones a las que estaba siendo sometido presuntamente por su exmujer ahora deberá acudir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Móstoles el próximo 7 de enero para aclarar la situación de su hija de un año y medio que actualmente se encuentra con la empresaria venezolana.

Según ha adelantado El Mundo, su exmujer habría formalizado la denuncia por malos tratos con la que hasta ahora se especulaba por el comunicado que emitió el propio luchador. Pero según el entorno de Topuria, la citación se debería exclusivamente a la decisión de si la pequeña puede viajar al extranjero.

Los presuntos malos tratos del luchador a su exmujer salieron a la luz hace unas semanas, tras iniciarse formalmente el proceso de divorcio. Según el comunicado que emitió el luchador en su perfil de instagram, Giorgina estaría amenazándole con difundir dichas acusaciones a menos que recibiera una elevada cantidad de dinero. En el mensaje, el luchador denunció haber sido víctima de "extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales [...] y de amenazas", y avisaba de que ya había tomado las medidas legales necesarias.

Amenazas y presiones

"Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", escribía el peleador en el comunicado que compartió por redes.

Más allá de los ataques entre la pareja, la cuestión que les ocuparía ahora judicialmente sería la custodia de la niña de un año y medio que tienen en común y que actualmente se encuentra bajo el cuidado de la empresaria. Topuria deberá declarar para establecer “medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado, potestad de guarda o administración de bienes”.