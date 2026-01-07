Topuria acude a declarar: "Voy a ver a mi hija muy pronto"

El doble campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Ilia Topuria, ha afirmado este miércoles que verá a su hija pequeña muy pronto y que su prioridad son sus hijos y su familia, al acudir a un juzgado de Móstoles (Madrid) para participar en una vista relacionada con un viaje de la menor.

Topuria ha acudido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, que tramita las cuestiones familiares derivadas de su separación tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por su exmujer, han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, estaba citado para dirimir un asunto relacionado a su hija menor, sin que por el momento haya fecha señalada para su posible declaración en el marco de la denuncia interpuesta por su expareja, Giorgina Uzcategui.

Fuentes jurídicas han precisado a EFE que en la vista se ha abordado la petición de Uzcategui de viajar con la hija de ambos a Miami durante un mes, algo a lo que el campeón de la UFC se opone, todo dentro del proceso civil derivado de la separación.

"Voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia", ha dicho Topuria, sonriente, al entrar a los juzgados acompañado por sus letrados.

Al salir, una hora y media después, no ha desvelado detalles sobre lo ocurrido en el juzgado y se ha limitado a desear feliz año a los numerosos periodistas que le rodeaban.

Por su parte, Giorgina Uzcategui no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que la citación de este miércoles está relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España" de su hija menor, a la que lleva cuatro meses sin poder ver, "pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones".

De este modo desmentía que hubiese sido citado por la denuncia de malos tratos planteada por su exmujer y aclaraba que en ningún momento ha sido llamado a declarar por ese asunto, algo que hará "gustosamente" cuando se le requiera, precisó.

Sobre este asunto añadió que todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él, precedida de semanas de negociación tras la separación.

"Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la justicia", aseguró en ese mensaje en X, dando a entender que la denuncia interpuesta por su exmujer es de carácter instrumental.