'Top Queens' vuelve con la elite del kick boxing femenino en la víspera del 8M

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer o 8M que tendrá lugar este domingo, 'Top Queens' vuelve a la carga este con la séptima edición de una gala que destaca el creciente papel femenino en los deportes de contacto.

No en vano, en el boxeo se han sucedido los títulos femeninos en la última década, europeos e incluso mundiales, con la pionera Joana Pastrana y después con Melania Sorroche, Tania Álvarez, Miriam González, Soraya Sánchez o Mary Romero. O con la olímpica Laura Fuertes. Lo mejor es que detrás de ellas hay miles de practicantes. Cada vez más. Y lo mismo sucede con el kick boxing y con todas las artes marciales mixtas. Los deportes de contacto están de moda.

El pabellón municipal Germans Margall de Malgrat de Mar acogerá este sábado 7 de marzo desde las 15.30 horas la gala 'Road2Enfusion Top Queens', un evento internacional de kick boxing femenino que cumple séptima edición reafirmando la presencia de la mujer en los deportes de contacto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

'Top Queens VII' prevé congregar hasta 2.500 espectadores para confirmar el fuerte arraigo del evento en la provincia de Barcelona y su crecimiento sostenido, con más de 13.000 espectadores en sus seis convocatorias anteriores.

Paula Andreu será una de las estrellas este sábado / TOP QUEENS

Esta cita deportiva de referencia nacional e internacional está organizada por Top King Training Center y la asociación AFE Malgrat, con el apoyo del Ayuntamiento de Malgrat y la colaboración de MC33, especializada en ropa deportiva de MMA, y Clorian Ticketing, plataforma de venta de entradas.

En el circuito internacional Enfusion

Será la segunda vez que 'Top Queens' está integrada en el circuito internacional Enfusion, dando lugar a 'Road2Enfusion Top Queens'. Enfusion es uno de los campeonatos de kick boxing más relevantes a nivel mundial, que regresa a Barcelona tras celebrarse en escenarios de referencia como Dubái, China, Estados Unidos o Países Bajos.

La inclusión de Top Queens en Enfusion refuerza la proyección internacional del evento y sitúa a Malgrat de Mar en el mapa global del kick boxing profesional. El evento nace con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer en los deportes de contacto, disciplinas en las que su presencia ha sido históricamente minoritaria.

Malgrat de Mar acogerá un excitante evento / TOP QUEENS

Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España en 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte, tan solo el 1,4 % de la población femenina es practicante de artes marciales frente al 2,6% de la masculina, una brecha que el evento busca visibilizar con el objetivo final de reducirla hasta cero.

Los combates y las estrellas

Las peleas estelares estarán protagonizadas por atletas catalanas de referencia nacional e internacional, entre ellas Alexia Martínez, Judith 'La Santa' Carricondo, Claudia Perona y Paula Andreu. La velada incluirá también combates masculinos con nombres destacados como Dostin Ortiz o Miguel Ángel Fernández 'Látigo', ampliando el atractivo deportivo para el público.

Alexia Martínez suma seis títulos de campeona de España, además de medallas europeas y buenas posiciones en Mundiales; la hexacampeona española Judith 'La Santa' Carricondo ha sido tres veces subcampeona mundial y fue bronce en un Europeo; Claudia Perona, multicampeona de España y de Catalunya amateur, brilla ahora como profesional en las mejores promotoras del mundo en Italia, Grecia, Suecia, Reino Unido Francia, Bulgaria y Tailandia; y Paula Andreu está internacionalmente consolidada y ha derrotado a ídolos locales en el mítico Rajadamnern Stadium tailandés, un 'templo' del Muay Thai.

Claudia Perona es un espectáculo en el ring / TOP QUEENS

Por su parte, Dostin Ortiz es uno de los referentes del kick boxing profesional con una trayectoria consolidada como peleador profesional en competiciones internacionales en Europa y Asia, y ha sido campeón de Europa y del Mundo WAKO en K1; Miguel Ángel Fernández 'Látigo' es tres veces campeón de España FEKM y dos veces campeón del mundo ISKA.

Compromiso social

Top Queens destaca por su compromiso y su carácter benéfico. Los fondos recaudados por la venta de entradas se destinarán a la Asociación de Formación Deportiva Malgrat, AFE Malgrat, que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la práctica deportiva y las artes marciales, en colaboración con Servicios Sociales y programas de integración.

Alrededor del 40% de los 200 socios de AFE Malgrat pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad, que se benefician de las subvenciones de la asociación. En esta edición, dos miembros de AFE participarán en la categoría amateur, el gambiano Muhamed Conteh y el catalán Daniel Urbano, ambos ganadores del Open de España de Muay Thai

Las artes marciales actúan como herramienta educativa para transmitir valores como la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo, están siempre presentes en todas las iniciativas de la asociación. Lo que no saben los detractores de los deportes de contacto es lo mucho que se trabaja en los gimnasios en beneficio de la sociedad. Ni se lo imaginan.